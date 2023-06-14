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Україна відкриє три нові посольства в Африці, на черзі ще сім

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Середа 14 червня 2023 12:16
Україна відкриє три нові посольства в Африці, на черзі ще сім Фото: Україна відкриє три нові посольства в Африці, на черзі ще сім (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Єлизавета Драбкіна

Україна планує відкриє десять нових посольств в країнах Африки. Вже є домовленість із Мозамбіком, Руандою та Ганою.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Битва за Південь. Чому Африка підтримує Росію і як Україна планує це змінити".

Зараз, у той час, коли триває повномасштабно війна, Україна хоче розвивати дипломатичні зв’язки з Африкою.

Так, після свого першого турне країнами Африки минулої осені міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив про плани навчати африканських дипломатів.

Станом на зараз, за даними МЗС, українська сторона провела два курси, участь в яких взяли 18 країн та понад 200 дипломатів.

Окрім того, речник МЗС Олег Ніколенко розповів виданню, що Україна планує відкрити в Африці ще 10 посольств. Відповідні домовленості вже є з Ганою, Руандою та Мозамбіком, а робота щодо інших ще ведеться.

Український уряд також хоче провести саміт Україна-Африка, однак деталі поки що не розголошуються.

Відносини України з Африкою

У травні Кулеба відправився вже у друге у турне країнами Африки. Метою візитів було зокрема:

  • залучення держав до формули миру Зеленського;
  • заручення підтримкою щодо "зернового коридору";
  • створення нових можливостей для українського бізнесу.

Голова МЗС повідомляв, що дипломатичні відносини з Африкою відкриють нові можливості для України у політиці, економіці та людських контактах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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МЗС України Африка Дмитро Кулеба
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