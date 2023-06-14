ua ru
Ср, 14 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина откроет три новых посольства в Африке, на очереди еще семь

Новина українською →
Среда 14 июня 2023 12:16
Украина откроет три новых посольства в Африке, на очереди еще семь Фото: Украина откроет три новых посольства в Африке, на очереди еще семь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Елизавета Драбкина

Украина планирует открыть десять новых посольств в странах Африки. Уже есть договоренность с Мозамбиком, Руандой и Ганой.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Битва за Юг. Почему Африка поддерживает Россию и как Украина планирует это изменить".

Сейчас, в то время, как идет полномасштабная война, Украина хочет развивать дипломатические связи с Африкой.

Так, после своего первого турне по странам Африки прошлой осенью министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил о планах обучать африканских дипломатов.

По данным МИД, украинская сторона провела два курса, участие в которых приняли 18 стран и более 200 дипломатов.

Кроме того, спикер МИД Олег Николенко рассказал изданию, что Украина планирует открыть в Африке еще 10 посольств. Соответствующие договоренности уже есть с Ганой, Руандой и Мозамбиком, а работа по другим еще ведется.

Украинское правительство также хочет провести саммит Украина-Африка, однако детали пока не разглашаются.

Отношения Украины с Африкой

В мае Кулеба отправился уже во второе в турне по странам Африки. Целью визитов было в частности:

  • вовлечение государств к формуле мира Зеленского;
  • обручение поддержкой по "зерновому коридору";
  • создание новых возможностей для украинского бизнеса.

Глава МИД сообщал, что дипломатические отношения с Африкой откроют новые возможности для Украины в политике, экономике и человеческих контактах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Африка Дмитрий Кулеба
NEWS
Около 3 квадратных километров за три дня. В Генштабе рассказали о продвижении ВСУ на фронте
Около 3 квадратных километров за три дня. В Генштабе рассказали о продвижении ВСУ на фронте
DAILY
Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны