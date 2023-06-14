Украина откроет три новых посольства в Африке, на очереди еще семь

Украина планирует открыть десять новых посольств в странах Африки. Уже есть договоренность с Мозамбиком, Руандой и Ганой.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Битва за Юг. Почему Африка поддерживает Россию и как Украина планирует это изменить" .

Сейчас, в то время, как идет полномасштабная война, Украина хочет развивать дипломатические связи с Африкой.

Так, после своего первого турне по странам Африки прошлой осенью министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил о планах обучать африканских дипломатов.

По данным МИД, украинская сторона провела два курса, участие в которых приняли 18 стран и более 200 дипломатов.

Кроме того, спикер МИД Олег Николенко рассказал изданию, что Украина планирует открыть в Африке еще 10 посольств. Соответствующие договоренности уже есть с Ганой, Руандой и Мозамбиком, а работа по другим еще ведется.

Украинское правительство также хочет провести саммит Украина-Африка, однако детали пока не разглашаются.

Отношения Украины с Африкой

В мае Кулеба отправился уже во второе в турне по странам Африки. Целью визитов было в частности:

вовлечение государств к формуле мира Зеленского;

обручение поддержкой по "зерновому коридору";

создание новых возможностей для украинского бизнеса.

Глава МИД сообщал, что дипломатические отношения с Африкой откроют новые возможности для Украины в политике, экономике и человеческих контактах.

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