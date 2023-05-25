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Спільний саміт і не тільки. Кулеба розкрив плани України на Африку

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Четвер 25 травня 2023 19:47
Спільний саміт і не тільки. Кулеба розкрив плани України на Африку Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ України планує провести перший саміт Україна-Африка. При цьому відомство має намір відкрити кілька нових посольств на території африканського континенту.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

"Нещодавно ми затвердили нашу першу Африканську стратегію МЗС та активізували політичний діалог з багатьма країнами континенту. Цього року ми збираємося відкрити нові посольства в різних куточках Африки та плануємо провести перший саміт Україна-Африка", - заявив міністр.

При цьому він запросив лідерів країн взяти участь у саміті.

"Я запрошую лідерів ваших країн взяти участь у цій важливій події", - наголосив Кулеба.

Тур Африкою

З понеділка, 22 травня, міністр Дмитро Кулеба перебуває в турне країнами Африки. Серед іншого, він анонсував ряд важливих зустрічей з африканськими лідерами та бізнесом.

Як пояснив міністр, під час свого візиту він планує вирішити три ключові завдання, серед яких:

  • залучити країни до втілення української формули світу;
  • заручитись підтримкою безперебійного експорту всередині Чорноморської зернової ініціативи;
  • створити нові можливості для українського бізнесу

Зазначимо, що це друге турне Кулеби країнами Африки. Перше відбулося у жовтні минулого року.

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