Вже в Марокко. Кулеба почав друге турне країнами Африки та назвав його цілі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розпочав друге турне країнами Африки. Він вже відвідав Касабланку (Марокко) і розповів про головні дипломатичні цілі поїздки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра в Intsrgram.

"Марокко. На початку другого турне країнами Африки марокканські партнери запросили відвідати прекрасну мечеть Хасана ІІ в Касабланці - найбільшу діючу мечеть в Африці", - написав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що це перший візит міністра закордонних справ України до Марокко з часу встановлення двосторонніх відносин.

"Перше турне було історією, друге - це вже система. Восени географія візиту включала країни Субсахарської Африки, а нині - держави у всіх частинах континенту - від півночі до півдня. Логістика тут жорстока, але робота є робота", - підкреслив Кулеба.

Він анонсував, що попереду очікуються важливі переговори із африканськими лідерами та бізнесом.

"Три ключові завдання. Перше: залучити якомога більше африканських країн до втілення "формули миру" президента Володимира Зеленського. Друге: заручитися підтримкою безперебійного експорту в межах Чорноморської зернової ініціативи та програми президента "Зерно з України". Третє: створити нові можливості для українського бізнесу", - розповів Кулеба.

За його словами, Африка зацікавлена в українських товарах та послугах, зокрема продовольстві, ліках, високотехнологічному обладнанні, освіті, досвіді цифрової трансформації та посилення інформаційної стійкості, дипломатичному досвіді, взаємодії в міжнародних організаціях.

"Над цим і працюватимемо впродовж тижня. Стежте за новинами", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що глава МЗС Дмитро Кулеба прибув з робочим візитом до Касабланки (Марокко). Після чого він вирушить до столиці, Рабата, де проведе переговори.

Фото: Кулеба почав друге турне країнами Африки (instagram.com/dmytro_kuleba)

Що відомо про перше турне Кулеби країнами Африки

Нагадаємо, що в жовтні 2022 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів перше в історії української дипломатії турне глави відомства країнами Африки. Тоді він відвідав Сенегал, Кот-д‘Івуар, Гану та Кенію.

Варто зазначити, що тоді глава МЗС мав провести турне з 3 по 12 жовтня. Але він вимушено перервав захід 10 жовтня через масований ракетний обстріл росіянами українських міст.

Щодо позиції Африки стосовно російської війни в Україні раніше Кулеба написав у своїй колонці для РБК-Україна.