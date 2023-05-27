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Три пункти. Кулеба розповів, що Україна хоче отримати від Африки

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Україна, Субота 27 травня 2023 16:12
Три пункти. Кулеба розповів, що Україна хоче отримати від Африки Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImage)
Автор: Каріна Левицька

Дипломатичні відносини з Африкою відкриють для України нові можливості.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Facebook.

"Нам потрібна підтримка Африки на міжнародній арені", - сказав міністр.

Міністр наголосив, що Україна потребує політичної підтримки, адже росіяни в Африці поширюють дуже багато фейкової інформації.

"Росія поширює дуже багато брехні про Україну, про агресію, розказує, що вони (війська РФ, - ред.) з Америкою воюють, а не з Україною", - повідомив глава МЗС.

За словами Кулеби, Африка - це економічні можливості. Україна хоче, щоб все більше держаних компаній експортували продукцію в Африку, заробляли гроші та повертали їх назад. Крім того, це допоможе в створенні нових робочих місць.

Міністр закордонних справ також зауважив, що дипломатичні відносини з Африкою це розвиток міжлюдських контактів.

"Ми працюємо, щоб після війни в Україні стало більше африканських студентів, щоб наші ВНЗ повернули собі славу підготовки фахівців для всього світу, зокрема для Африки. Люди повертатимуться назад до своїх країн та ставатимуть адвокатами нашої країни. Це буде наша м'яка сила", - пояснив Кулеба.

Відносини України з Африкою

Нагадаємо, що на початку цього тижня Кулеба відправився у турне країнами Африки. Метою візитів було зокрема:

  • залучення країн до української формули миру;
  • заручення підтримкою щодо "зернової ініціативи";
  • створення нових можливостей для українського бізнесу.

МЗС також повідомляло про плани провести перший саміт Україна-Африка, а також щодо відкриття кількох нових посольств на території африканського континенту.

Наразі відомо, що Україна має намір відкрити посольство у Мапуту. Країна вже навіть отримала офіційну згоду від Мозамбіку.

Про своє турне африканськими країнами та про важливість цього континенту для України міністр закордонних справ розповів в своїй колонці для РБК-Україна.

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