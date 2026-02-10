Україна відкриє новий пункт пропуску на кордоні з Молдовою

Раніше РБК-Україна повідомляло, хто має право перетинати державний кордон поза загальною чергою та в яких випадках прикордонники надають пріоритет. Йдеться, зокрема, про дипломатів, працівників міжнародних організацій, тяжкохворих, осіб з інвалідністю, а також батьків із дітьми віком до одного року.

Крім того, видання повідомляло про запровадження прикордонного та митного контролю безпосередньо у вагонах міжнародних поїздів. Очікується, що це дозволить скоротити час зупинок на кордоні та зробить подорожі комфортнішими.

Спершу нововведення діятиме на маршрутах Київ - Перемишль і Київ - Хелм, а згодом його планують поширити й на інші міжнародні рейси.