Украина откроет новый пункт пропуска на границе с Молдовой

Ранее РБК-Украина сообщало, кто имеет право пересекать государственную границу вне общей очереди и в каких случаях пограничники предоставляют приоритет. Речь идет, в частности, о дипломатах, работниках международных организаций, тяжелобольных, лицах с инвалидностью, а также родителях с детьми в возрасте до одного года.

Кроме того, издание сообщало о введении пограничного и таможенного контроля непосредственно в вагонах международных поездов. Ожидается, что это позволит сократить время остановок на границе и сделает путешествия более комфортными.

Сначала нововведение будет действовать на маршрутах Киев - Перемышль и Киев - Хелм, а впоследствии его планируют распространить и на другие международные рейсы.