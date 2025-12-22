Пріоритетний проїзд: хто може перетнути кордон без черг

Напередодні Різдва та Нового року черги на кордоні зростають, а це означає довге очікування для тих, хто планує поїздку. Втім, деякі категорії людей можуть перетинати державний кордон поза загальною чергою.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Урядовий контактний центр.

Хто може пройти без черги За інформацією Урядового контактного центру, пріоритет мають: дипломати та службовці - власники дипломатичного, офіційного чи службового паспорта;

співробітники міжнародних організацій - якщо повноваження працівників підтверджені відповідними документами;

важкохворі та люди з інвалідністю - за наявності медичних документів;

батьки з дітьми до одного року - свідоцтво про народження дитини дає право на першочерговий прохід пішохідною лінією. Діти старші за один рік та вагітні не мають формальних пільг, проте прикордонники можуть ухвалювати рішення про пріоритетний прохід у разі об’єктивних причин, наприклад великої кількості дітей або проблем зі здоров’ям. Що варто знати мандрівникам Перетин кордону завжди супроводжується формальностями, тому навіть пріоритетна категорія не звільняє від необхідності підготувати документи. Плануючи подорож, варто враховувати можливі затримки та враховувати правила пріоритетного проходу.