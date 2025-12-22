Пріоритетний проїзд: хто може перетнути кордон без черг
Напередодні Різдва та Нового року черги на кордоні зростають, а це означає довге очікування для тих, хто планує поїздку. Втім, деякі категорії людей можуть перетинати державний кордон поза загальною чергою.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Урядовий контактний центр.
Хто може пройти без черги
За інформацією Урядового контактного центру, пріоритет мають:
- дипломати та службовці - власники дипломатичного, офіційного чи службового паспорта;
- співробітники міжнародних організацій - якщо повноваження працівників підтверджені відповідними документами;
- важкохворі та люди з інвалідністю - за наявності медичних документів;
- батьки з дітьми до одного року - свідоцтво про народження дитини дає право на першочерговий прохід пішохідною лінією.
Діти старші за один рік та вагітні не мають формальних пільг, проте прикордонники можуть ухвалювати рішення про пріоритетний прохід у разі об’єктивних причин, наприклад великої кількості дітей або проблем зі здоров’ям.
Що варто знати мандрівникам
Перетин кордону завжди супроводжується формальностями, тому навіть пріоритетна категорія не звільняє від необхідності підготувати документи. Плануючи подорож, варто враховувати можливі затримки та враховувати правила пріоритетного проходу.
Як уникнути черг на кордоні
У Державній прикордонній службі повідомили, що у зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку (що пов'язано з наближенням різдвяних і новорічних свят) утворення черг спостерігається "на окремих напрямках":
- як на виїзд з України;
- так і на в'їзд до нашої держави.
Насамкінець українцям порадили, як уникнути дискомфорту під час перетину кордону:
- заздалегідь відстежувати завантаженість пунктів пропуску;
- обирати - за можливості - напрямки із меншим скупченням транспорту.
Читайте також про те, що активність громадян на державному кордоні під час новорічно-різдвяних свят уже зростає. Лише за вихідні, 13-14 грудня, через пункти пропуску пройшли понад 100 тисяч осіб.