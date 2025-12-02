Україна відкинула причетність до атаки російського танкера Midvolga 2 у Чорному морі

Що передувало

2 грудня у Чорному морі, приблизно за 80 миль від північного узбережжя Туреччини зазнав нападу невеликий танкер Midvolga 2, який перевозив соняшникову олію з Росії до Грузії.

Як повідомило Управління морських справ Міністерства транспорту Туреччини, судно було атаковане вранці.

На його борту перебували 13 членів екіпажу, проте ніхто не постраждав. Власником судна у морській базі даних Equasis зазначена московська компанія Mazk Management.

За даними ЗМІ, це вже четвертий танкер, пов’язаний з Росією, який став об’єктом атаки у Чорному морі за останній тиждень.

Атаки на танкери РФ

Раніше, 28 листопада біля протоки Босфор у Чорному морі загорілися два танкери, які входять до складу російського так званого "тіньового флоту".

Зокрема, повідомлялось, що на судні Kairos стався вибух і почалася пожежа під час руху з Єгипту до російського порту Новоросійськ.

Ще один танкер, Virat, зазнав пошкоджень приблизно за 35 морських миль від турецького узбережжя.

Уже 29 листопада джерела РБК-Україна повідомили, що морські безпілотники СБУ Sea Baby успішно уразили обидва підсанкційні танкери Kairos та Virat, які входять до "тіньового флоту" Росії.