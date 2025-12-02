Украина отвергла причастность к атаке российского танкера Midvolga 2 в Черном море

Что предшествовало

2 декабря в Черном море, примерно в 80 милях от северного побережья Турции подвергся нападению небольшой танкер Midvolga 2, который перевозил подсолнечное масло из России в Грузию.

Как сообщило Управление морских дел Министерства транспорта Турции, судно было атаковано утром.

На его борту находились 13 членов экипажа, однако никто не пострадал. Владельцем судна в морской базе данных Equasis указана московская компания Mazk Management.

По данным СМИ, это уже четвертый танкер, связанный с Россией, который стал объектом атаки в Черном море за последнюю неделю.

Атаки на танкеры РФ

Ранее, 28 ноября у пролива Босфор в Черном море загорелись два танкера, которые входят в состав российского так называемого "теневого флота".

В частности, сообщалось, что на судне Kairos произошел взрыв и начался пожар во время движения из Египта в российский порт Новороссийск.

Еще один танкер, Virat, получил повреждения примерно в 35 морских милях от турецкого побережья.

Уже 29 ноября источники РБК-Украина сообщили, что морские беспилотники СБУ Sea Baby успешно поразили оба подсанкционных танкера Kairos и Virat, которые входят в "теневой флот" России.