Украина отдаст часть полномочий ЕС и изменит Конституцию, - Стефанчук
Украина готовится к масштабному пересмотру Конституции из-за будущего вступления в Евросоюз. Определенную часть государственных полномочий предстоит передать непосредственно органам ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Путь к европейскому сообществу требует серьезной юридической работы по основному закону Украины, заявил глава Верховной Рады. Стране придется пересмотреть большое количество правовых позиций, потому что это обычный путь для всех государств-кандидатов.
Основная цель - ввести в правовое поле огромный пласт отношений с Евросоюзом. После завершения боевых действий государство должно переосмыслить фундаментальные вопросы.
В первую очередь это касается системы национальной безопасности и обороны. Нуждается в уточнении роль Вооруженных сил в жизни страны, а кроме этого власти планируют пересмотреть гарантии прав и свобод украинцев, сказал спикер.
Будущие правки коснутся следующих сфер:
- система национальной обороны;
- функции и статус ВСУ;
- механизмы защиты прав граждан;
- адаптация законодательства к стандартам ЕС.
Конституция Украины должна отвечать правовым нормативам ЕС, заявил Стефанчук (инфографика РБК-Украина)
"Идя в Европейский Союз, мы должны понять, что определенное количество полномочий мы будем передавать его органам. Поэтому это тоже должно быть в Конституции Украины", - пояснил Руслан Стефанчук.
Власти не собираются принимать решение кулуарно. Стефанчук настаивает на привлечении общественности, потому что столь большая реформа должна стать результатом открытого диалога. Пока идет военное положение, вносить изменения в Основной Закон невозможно, однако подготовка продолжается уже сейчас.
"Я это вижу как общие мазки, которые после завершения военного положения должны быть очень серьезно обсуждены в украинском обществе, и, возможно, в ближайшее время будут внесены в Конституцию Украины", - резюмировал спикер парламента.
Напомним, что Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Сейчас идет процесс скрининга украинского законодательства на соответствие европейским нормам. Это обязательный этап до начала реальных переговоров о членстве.
Что еще известно о процессе вступления Украины в ЕС
В Европейской комиссии продолжается работа над планом, предусматривающим предоставление странам-кандидатам на вступление в ЕС специальных льгот. Украина также может получить особые бонусы.
Также несколько недель назад ЕС официально открыл для Украины первый переговорный кластер "Основы" в рамках вступления в Европейский Союз.
Тем временем в Польше требуют блокировать вступление Украины в ЕС. Все снова из-за вопросов с УПА.