На Рівненщині після вибухів спалахнула пожежа на підприємстві: що відомо

На Рівненщині після вибухів сталася пожежа на території підприємства. Займання виникло на заводі з виробництва пінопласту у Варковичах. На місці працюють рятувальники, а місцева влада уточнює обставини події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Головного управління ДСНС у Рівненській області.

Що відомо про пожежу

Пожежа сталася у Дубенському районі. За даними Варковицької територіальної громади, спалахнув завод із виробництва пінопласту.

На місці працюють підрозділи ДСНС та інші екстрені служби. Рятувальники продовжують ліквідацію спалаху.

При цьому повітряна тривога на Рівненщині не оголошувалась. Кореспондентка Суспільного також повідомила про повторний вибух, який було чути у Дубно.

Які наслідки

У Варковичах тимчасово відсутні електроенергія та централізоване водопостачання. За словами місцевих жителів, вітер не несе дим у бік села — повітряний потік спрямовує його у бік Рівного.

Речник ДСНС Рівненської області Максим Старенький підтвердив, що рятувальники працюють на місці.

Причини займання, площа пожежі та інформація про можливих постраждалих наразі встановлюються. У ДСНС заявили, що ситуація залишається під контролем рятувальників.