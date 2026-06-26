Україна може отримати "нагороди" за очікування вступу до ЄС, - Politico

У Європейській комісії триває робота над планом, який передбачає надання країнам-кандидатам на вступ до ЄС спеціальних пільг. Україна також може отримати особливі бонуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Брюссель планує зробити процес розширення ЄС справді комфортним для країн-кандидатів.

З огляду на те, що вступ до Євросоюзу може тривати багато років, у Брюсселі активно працюють над новим механізмом заохочення. Він дозволить майбутнім членам отримувати конкретні "винагороди" ще під час переговорів.

Насамперед ідеться про поступову інтеграцію. Країни, які успішно впроваджують необхідні реформи, зможуть раніше долучатися до окремих політик і програм ЄС ще до формального вступу.

Які бонуси передбачені:

• ширший доступ до єдиного ринку ЄС;

• участь у програмах фінансування та інвестицій;

• інтеграція в окремі сфери, зокрема транспорт, енергетику та цифровий ринок;

• можливість брати участь у деяких засіданнях і форматах співпраці ЄС без права голосу.

Ба більше, зазначається, що саме Україна є одним із головних бенефіціарів цієї ідеї. Саме тому ЄС розглядає сценарій, за яким Києву можуть запропонувати часткову інтеграцію ще до завершення всіх переговорів про членство.

"Такий підхід має на меті забезпечити тісніше залучення країн-кандидатів до процесів ЄС. Це особливо важливо для України, вступ якої, ймовірно, триватиме ще багато років", - пише Politico.