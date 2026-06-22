Вступ до ЄС не означає автоматичного підвищення податків, – голова ДПС

Майбутній вступ України до Європейського Союзу та гармонізація законодавства не призведуть до автоматичного зростання ставок основних податків. Податкова політика та фіскальні ставки залишаться прерогативою української держави.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

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Інтеграція України до європейського простору не зобов'язує державу автоматично піднімати ставки ключових податків.

не зобов'язує державу автоматично піднімати ставки ключових податків. Головний фокус євроінтеграції ДПС спрямований на зміну правил адміністрування, реформу ПДВ та автоматичний обмін інформацією.

спрямований на зміну правил адміністрування, реформу ПДВ та автоматичний обмін інформацією. Українська податкова вже успішно пройшла перший законодавчий скринінг у Брюсселі.

перший законодавчий скринінг у Брюсселі. Податкова служба підтримує розширення бази оподаткування замість збільшення фіскального тиску на бізнес.

За словами очільниці відомства, процес інтеграції податкової системи до стандартів ЄС передбачає насамперед технічну та законодавчу модернізацію, а не збільшення податкового навантаження.

"Вступ до ЄС – точно не означає автоматичного підвищення ставок основних податків. Ставки визначає держава, виходячи із загального економічного розвитку: що ми можемо зараз, а що не можемо", – наголосила Леся Карнаух.

Вона додала, що основні зміни стосуватимуться процедур звітності та прозорості ринку, аби українські товари могли безперешкодно та за єдиними правилами циркулювати територією Євросоюзу.

Ключовими напрямками реформ наразі є гармонізація ПДВ, автоматичний обмін податковими даними про іноземні рахунки резидентів (CRS), впровадження штучного інтелекту та реалізація завдань Національної стратегії доходів.

Податкова служба вже розпочала активну практичну підготовку до адаптації європейських норм.

"Минулого червня ми пройшли скринінг у Брюсселі: розділ за розділом з фахівцями Єврокомісії оцінювали, де наше законодавство відповідає директивам ЄС, де не відповідає і що треба зробити", – розповіла керівниця ДПС.

Леся Карнаух підкреслила, що ДПС бачить головний резерв наповнення державного бюджету не у підвищенні чинних ставок для сумлінного бізнесу, а в ефективній детінізації та залученні до оподаткування нових секторів економіки.

Зокрема, відомство пропонує розширювати базу оподаткування за рахунок запровадження прозорих механізмів для цифрових платформ (сервісів таксі, доставки їжі) та оптимізації оподаткування міжнародних посилок.

Паралельно податкова робить ставку на діджиталізацію: до кінця 2026 року планується повне перезавантаження Електронного кабінету платника з інтеграцією розумного AI-агента, що дозволить мінімізувати кількість виснажливих очних перевірок бізнесу.