Україна відбила нову атаку: РФ випустила за ніч понад сотню дронів

Росія в ніч на 25 квітня випустила по Україні понад 100 дронів. Безпілотники атакували Україну з трьох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 103 ударних дрони та безпілотники-імітатори. Пуски були з трьох напрямків - Курськ, Брянськ та Орел в Росії.

Сили протиповітряної оборони збили 41 дрон. ППО працювала на сході, півночі та в центрі країни. Ще 40 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Наслідки атаки дронів РФ

Як відомо, цієї ночі під ударом ворожих дронів був Харків. У місті пролунала серія вибухів. За словами місцевої влади, було пошкоджено кілька приватних будинків.

Також росіяни масовано атакували Дніпропетровську області. У місті Павлоград було влучання у багатоквартирний будинок. Станом на 9:00 відомо про трьох загиблих внаслідок атаки. Серед жертв - дитина. У Павлограді тривають аварійно-рятувальні роботи.