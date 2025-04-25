Украина отбила новую атаку: РФ выпустила за ночь более сотни дронов
Россия в ночь на 25 апреля выпустила по Украине более 100 дронов. Беспилотники атаковали Украину с трех направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Этой ночью россияне выпустили по Украине 103 ударных дрона и беспилотники-имитаторы. Пуски были с трех направлений - Курск, Брянск и Орел в России.
Силы противовоздушной обороны сбили 41 дрон. ПВО работала на востоке, севере и в центре страны. Еще 40 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).
Вражескую атаку отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Последствия атаки дронов РФ
Как известно, этой ночью под ударом вражеских дронов был Харьков. В городе прогремела серия взрывов. По словам местных властей, было повреждено несколько частных домов.
Также россияне массированно атаковали Днепропетровскую области. В городе Павлоград было попадание в многоквартирный дом. По состоянию на 9:00 известно о трех погибших в результате атаки. Среди жертв - ребенок. В Павлограде продолжаются аварийно-спасательные работы.
Массированная атака 24 апреля
Напомним, что минувшей ночью россияне нанесли мощный комбинированный удар по Украине. Захватчики применили 70 ракет различных типов и 145 дронов.
Главный удар был направлен на Киев. Россияне атаковали столицу Украины ракетами и дронами. В Святошинском районе из-за вражеской атаки был сильно поврежден жилой дом. Российская атака унесла жизни 12 человек, еще 87 человек пострадали.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что россияне ударили по Киеву северокорейской баллистической ракетой.
Добавим, что вчера под обстрелом РФ были также Харьков, Хмельницкая, Сумская и Днепропетровская области. Больше об этом - в материале РБК-Украина.
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