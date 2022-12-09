Україна вдарила по авіабазах РФ модифікованими радянськими дронами, - Politico

Збройні сили України завдали удару по двох російських авіабазах в Енгельсі та під Рязанню за допомогою модифікованих українськими фахівцями безпілотних апаратів радянського виробництва Ту-141.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

При нападі, що стався 5 грудня, було вбито трьох російських військовослужбовців і, згідно з непідтвердженими даними, пошкоджено двох стратегічних бомбардувальників.

Про те, що цю атаку скоїли саме за допомогою радянських безпілотників, заявило російське міністерство оборони. А блогери та журналісти, які підтримують армію РФ, уточнювали, що йдеться про апарати Ту-141 "Стриж", які були створені в 1960-х роках і призначалися для розвідки.

Тепер цю версію в інтерв'ю Politico підтвердили два неназвані українські джерела, знайомі з деталями операції. За їхніми повідомленнями, безпілотники були модифіковані українськими фахівцями, що доводить їхню здатність до інноваційних рішень – у той час, як Росія змушена купувати дешеві дрони для ударів по Україні в Ірану.

"Головним фактором успіху була несподіванка, - цитує Politico одного зі своїх українських співрозмовників, який працює в українських урядових структурах. - Росія просто не очікувала нічого подібного. Тепер вони будуть до цього готові".

За даними джерел, технології, застосовані для модифікації Ту-141, були розроблені в Україні, а не надані США чи іншими західними країнами.

Нагадаємо, що вранці 5 грудня пролунали вибухи на російських авіабазах "Енгельс" та "Дягілєво" на околиці Рязані. У звичній манері окупанти звинуватили Україну у "тероризмі".

Після чого журналісти опублікували перші супутникові знімки "Дягілєво" після вибухів. На них було видно пошкоджений літак.

При цьому вже вчора було опубліковано нові супутникові знімки, на яких зазначено, що з російської авіабази зник пошкоджений вибухом літак Ту-22М, а також зникли щонайменше дев'ять бомбардувальників Ту-22М.

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