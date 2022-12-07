З російської авіабази "Дягилєво" зникли близько 10 бомбардувальників: відео
На знімках сервісу Planet Lab за 7 грудня, було помічено, що з російської авіабази "Дягилєво" в Рязанській області зникла деяка військова техніка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис редактора агентство "Радіо Свобода" Марка Крутова в Twitter.
"Пошкоджений Ту-22М зник, залишивши лише тінь на полігоні", - сказав Крутов.
1/6 Aftermath of the Ukrainian UAV attack against Dyagilevo air base near Ryazan on new @planet imagery, taken on Dec 7th. Damaged Tu-22M disappeared, leaving only a shadow on the tarmac. At least 9 other Tu-22m bombers moved away from the base, as well as some other planes. pic.twitter.com/efdutv5QUs— Mark Krutov (@kromark) December 7, 2022
На відео з супутників видно, що ще щонайменше 9 бомбардувальників Ту-22М зникли з бази, також невистачає декількох літаків.
Причини зникнення літаків достеменно невідомі, але в понеділок, 5 грудня, на аеродромі "Дягилєво" пролунали вибухи. За даними російських ЗМІ, на місці події загорівся та вибухнув бензовоз.
Нагадаємо, що 5 грудня, у Росії відразу на двох аеродромах у різних областях пролунали вибухи. Росіяни заявляли про нібито атаку дронів, однак українська сторона не взяла на себе відповідальність.
Також ми писали, що журналісти опублікували перші супутникові знімки аеродрому "Дягилєво" після вибухів. На них було видно пошкоджений літак.
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