З російської авіабази "Дягилєво" зникли близько 10 бомбардувальників: відео

На знімках сервісу Planet Lab за 7 грудня, було помічено, що з російської авіабази "Дягилєво" в Рязанській області зникла деяка військова техніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис редактора агентство "Радіо Свобода" Марка Крутова в Twitter.

"Пошкоджений Ту-22М зник, залишивши лише тінь на полігоні", - сказав Крутов. 1/6 Aftermath of the Ukrainian UAV attack against Dyagilevo air base near Ryazan on new @planet imagery, taken on Dec 7th. Damaged Tu-22M disappeared, leaving only a shadow on the tarmac. At least 9 other Tu-22m bombers moved away from the base, as well as some other planes. pic.twitter.com/efdutv5QUs — Mark Krutov (@kromark) December 7, 2022 На відео з супутників видно, що ще щонайменше 9 бомбардувальників Ту-22М зникли з бази, також невистачає декількох літаків. Причини зникнення літаків достеменно невідомі, але в понеділок, 5 грудня, на аеродромі "Дягилєво" пролунали вибухи. За даними російських ЗМІ, на місці події загорівся та вибухнув бензовоз.