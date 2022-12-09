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Украина ударила по авиабазам РФ модифицированными советскими дронами, - Politico

Новина українською →
Россия, Пятница 09 декабря 2022 06:13
Украина ударила по авиабазам РФ модифицированными советскими дронами, - Politico Фото: Украина ударила по авиабазам РФ модифицированными советскими дронами (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины нанесли удар по двум российским авиабазам в Энгельсе и под Рязанью при помощи модифицированных украинскими специалистами беспилотных аппаратов советского производства Ту-141.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

При нападении, произошедшем 5 декабря, были убиты три российских военнослужащих и, согласно неподтвержденным данным, повреждены два стратегических бомбардировщика.

О том, что эту атаку совершили именно при помощи советских беспилотников, заявило российское министерство обороны. А поддерживающие армию РФ блогеры и журналисты уточняли, что речь идет об аппаратах Ту-141 "Стриж", которые были созданы в 1960-х годах и предназначались для разведки.

Теперь эту версию в интервью Politico подтвердили два неназванных украинских источника, знакомых с деталями операции. По их сообщению, беспилотники были модифицированы украинскими специалистами, что доказывает их способность к инновационным решениям – в то время, как Россия вынуждена покупать дешевые дроны для ударов по Украине у Ирана.

"Главным фактором успеха была неожиданность, - цитирует Politico одного из своих украинских собеседников, работающего в украинских правительственных структурах. – Россия просто не ожидала ничего подобного. Теперь они будут к этому готовы".

По данным источников, технологии, примененные для модификации Ту-141, были разработаны в Украине, а не предоставлены США или какими-либо другими западными странами.

Напомним, что утром 5 декабря прогремели взрывы на российских авиабазах "Энгельс" и "Дягилево" на окраине Рязани. В привычной манере оккупанты обвинили Украину в "терроризме".

После чего журналисты опубликовали первые спутниковые снимки "Дягилево" после взрывов. На них был виден поврежденный самолет.

При этом уже вчера были опубликованы новые спутниковые снимки, на которых отмечено, что с российской авиабазы исчез поврежденный взрывом самолет Ту-22М, а также исчезли по меньшей мере девять бомбардировщиков Ту-22М.

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