ua en ru
Пт, 22 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Україна узгодила з РФ деталі евакуації з Олешків: коли почнуть рятувати людей

20:06 22.05.2026 Пт
2 хв
Що відомо про ситуацію в Олешках?
aimg Валерій Ульяненко
Україна узгодила з РФ деталі евакуації з Олешків: коли почнуть рятувати людей Ілюстративне фото: проведення евакуації (facebook.com/patrolpoliceюgovюua)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Україна погодила з Росією технічні питання для евакуації близько 6 тисяч мирних жителів із району Олешків. Наразі Київ чекає від країни-агресорки дату припинення вогню, щоб розпочати вивезення людей.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Читайте також: У Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію: список населених пунктів

За словами омбудсмена, евакуаційний план охоплює місто Олешки та кілька прилеглих населених пунктів. Серед 6 тисяч громадян, яких планується вивезти, перебувають близько 200 дітей. Переговори щодо цього питання відбулися 15 травня.

"Станом на сьогодні технічно ми обговорили всі питання. Ми чекаємо дату від російської сторони, коли буде запущений процес зупинки вогню й розпочнеться фізична евакуація", - зазначив він.

Лубінець уточнив, що евакуація відбуватиметься на підконтрольну Україні територію. Спершу людей вивезуть в умовно безпечне місце, після чого українська сторона забере їх і поверне на територію, яка контролюється українським урядом.

Яка зараз ситуація в Олешках

Омбудсмен наголосив, що в місті Олешки відбувається справжня гуманітарна катастрофа, яка тримається вже кілька місяців.

"Тобто люди сидять по підвалах, там відбуваються активні бойові дії, бомбардування, там застосовуються дрони, там закінчилась практично їжа, там недостатньо питної води", - зазначив Лубінець.

Перше звернення до Червоного Хреста та країни-агресорки щодо організації гуманітарного коридору з Олешків та прилеглих районів Херсонщини українська сторона направила ще на початку березня. Відтоді безпекова та гуманітарна ситуація в цих населених пунктах критично погіршилася.

Нагадаємо, нещодавно 21-й окремий полк безпілотних систем "Kraken 1654" 3-го армійського корпусу ЗСУ провів операцію з порятунку цивільних на Лиманщині за допомогою наземних роботизованих комплексів.

Крім того, внаслідок погіршення безпекової ситуації та постійні обстріли в одному з районів Дніпропетровщини оголосили обов'язкову евакуацію. Мешканцям низки населених пунктів потрібно виїхати протягом 30 днів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Херсонська область Олешки Евакуація Війна в Україні Дмитро Лубінець
Новини
Рубіо зробив заяву про переговори щодо України і відкинув чутки про тиск на Київ
Рубіо зробив заяву про переговори щодо України і відкинув чутки про тиск на Київ
Аналітика
Наступ на Київ чи "буферна зона": що задумала РФ та чи реальна загроза з Півночі
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Наступ на Київ чи "буферна зона": що задумала РФ та чи реальна загроза з Півночі