Украина согласовала с РФ детали эвакуации из Олешек: когда начнут спасать людей

20:06 22.05.2026 Пт
2 мин
Что известно о ситуации в Олешках?
aimg Валерий Ульяненко
Украина согласовала с РФ детали эвакуации из Олешек: когда начнут спасать людей Иллюстративное фото: проведение эвакуации (facebook.com/patrolpoliceюgovюua)
Украина согласовала с Россией технические вопросы для эвакуации около 6 тысяч мирных жителей из района Олешков. Сейчас Киев ждет от страны-агрессора дату прекращения огня, чтобы начать вывоз людей.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укринформ".

По словам омбудсмена, эвакуационный план охватывает город Олешки и несколько близлежащих населенных пунктов. Среди 6 тысяч граждан, которых планируется вывезти, находятся около 200 детей. Переговоры по этому вопросу состоялись 15 мая.

"По состоянию на сегодня технически мы обсудили все вопросы. Мы ждем дату от российской стороны, когда будет запущен процесс остановки огня и начнется физическая эвакуация", - отметил он.

Лубинец уточнил, что эвакуация будет происходить на подконтрольную Украине территорию. Сначала людей вывезут в условно безопасное место, после чего украинская сторона заберет их и вернет на территорию, которая контролируется украинским правительством.

Какая сейчас ситуация в Олешках

Омбудсмен подчеркнул, что в городе Олешки происходит настоящая гуманитарная катастрофа, которая держится уже несколько месяцев.

"То есть люди сидят по подвалам, там происходят активные боевые действия, бомбардировки, там применяются дроны, там закончилась практически еда, там недостаточно питьевой воды", - отметил Лубинец.

Первое обращение к Красному Кресту и стране-агрессору по организации гуманитарного коридора из Олешек и прилегающих районов Херсонщины украинская сторона направила еще в начале марта. С тех пор ситуация с безопасностью и гуманитарная ситуация в этих населенных пунктах критически ухудшилась.

Напомним, недавно 21-й отдельный полк беспилотных систем "Kraken 1654" 3-го армейского корпуса ВСУ провел операцию по спасению гражданских на Лиманщине с помощью наземных роботизированных комплексов.

Кроме того, в результате ухудшения ситуации с безопасностью и постоянных обстрелов в одном из районов Днепропетровщины объявили обязательную эвакуацию. Жителям ряда населенных пунктов нужно выехать в течение 30 дней.

Рубио сделал заявление о переговорах по Украине и отверг слухи о давлении на Киев
