Бійці ЗСУ врятували цивільних за допомогою наземного дрона: відео унікальної операції

21-й окремий полк безпілотних систем "Kraken 1654" 3-го армійського корпусу ЗСУ провів операцію з порятунку цивільних на Лиманщині за допомогою наземних роботизованих комплексів (НРК).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Третього армійського корпусу у Facebook .

На одній з позицій корпусу у прифронтовому місті на Лиманщині Донецької області четверо людей похилого віку, серед яких була поранена жінка, звернулися по допомогу з евакуації. Після цього оператори НРК розгорнули операцію з порятунку.

Вона складалась з трьох етапів:

наземний дрон, який забрав цивільних;

переправлення через річку;

евакуація до лікарні у Слов'янську.

Бійці корпусу наголосили, що їхнім пріоритетом є порятунок людського життя. Вони також закликали усіх жителів прифронтових територій до вчасної евакуації задля їхньої безпеки.

Нагадаємо, нещодавно український президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ вперше зуміли за допомогою безпілотників і НРК взяти під контроль позицію росіян без участі піхотинців.