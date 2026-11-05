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Україна увійшла до топ-6 країн за витоками даних: скільки акаунтів зламано

10:13 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Ольга Завада
Україна різко піднялася в глобальному рейтингу витоків даних (фото: Getty Images)

У третьому кварталі 2026 року у світі було скомпрометовано понад 121,8 мільйона онлайн-акаунтів, що на 13,2 відсотка перевищує показники попереднього відрізку.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на звіт аналітиків Surfshark.

Ситуація в Європі: стрибок кіберзлочинів у Великій Британії та Україні

Найбільшого регресу зазнала Велика Британія, де кількість витоків зросла більш ніж удвічі - до 5,8 мільйона (збільшення на 121,6 відсотка). Це дозволило країні випередити Францію та стати найбільш скомпрометованою державою в Європі.

Стрімко піднялася в рейтингу і Україна, яка перемістилася з 47-го на 6-те місце у світі. Всього за 3 місяці було зламано 2,6 мільйона акаунтів.

Стрибок узгоджується із загальною тенденцією: згідно з даними Microsoft, Україна утримує лідерські позиції за кількістю кібератак у регіоні, а вітчизняна служба CERT-UA фіксує масові фішингові розсилки, націлені на месенджери Telegram і Signal.

Читайте більше: Хакери РФ крадуть дані українських військових і чиновників: що відомо про угруповування Gorbag

Глобальні масштаби: кого компрометують найбільше?

У загальному світовому заліку лідерство утримують

  • США: 38,1 мільйона скомпрометованих акаунтів (31 відсоток від загального світового обсягу).
  • Бразилія: 7 мільйонів витоків.
  • Велика Британія: 5,8 мільйона.
  • Індія: 5,5 мільйона.
  • Австралія: 3,1 мільйона.

Водночас за щільністю витоків (кількістю зламаних облікових записів на 1 000 жителів) перше місце у світі посіла Естонія, випередивши Австралію, США та Британію.

Як захистити свої дані?

Оскільки більшість масштабних зломів відбувається на серверах компаній, а не на пристроях користувачів, навіть найкращі VPN-сервіси не можуть повністю гарантувати захист від витоку даних.

Головні рекомендації експертів з кібербезпеки:

Ставитися до особистої інформації як до конфіденційної та передавати реальні дані лише на офіційних ресурсах.

Використовувати псевдоніми, додаткові електронні адреси або сервіси маскування пошти для реєстрації на менш важливих сайтах.

Застосовувати надійні менеджери паролів, щоб скомпрометований доступ до одного сервісу не відкривав зловмисникам двері до інших акаунтів.

Користуватися сервісами захисту від крадіжки особистих даних і моніторингу витоків для своєчасного сповіщення про загрози.

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