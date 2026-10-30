Борг за світло як пастка: хакери атакують українські установи від імені ДТЕК

CERT-UA зафіксувала нову кібератаку хакерського угруповання UAC-0050 на державні установи. Зловмисники здійснюють масову розсилку електронних листів із метою отримання прихованого віддаленого доступу до комп'ютерів українських посадовців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Держспецзв’язку .

Як працює схема хакерської атаки?

Нову хвилю шкідливих повідомлень було зафіксовано 29 жовтня 2026 року.

Хакери надсилали листи нібито від імені бухгалтера компанії ДТЕК Енерго, які стосувалися термінового погашення заборгованості за спожиту електроенергію.

Зазначена атака є особливо небезпечною, оскільки здійснюється в умовах постійних ворожих обстрілів української енергетичної інфраструктури, а також стабілізаційних та аварійних відключень світла по всій країні.

Зловмисники розраховують на емоційну реакцію та неуважність отримувачів.

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Як захиститися від кіберзагрози?

Фахівці Держспецзв’язку закликають користувачів бути вкрай обережними під час опрацювання електронних листів із вимогами термінового погашення боргів.

Правила безпеки під час роботи з поштою: