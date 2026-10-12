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Нова кібератака на Україну: хакери змусили ШІ викрасти дані понад 600 тисяч людей

16:21 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ольга Завада
Нова кібератака на Україну: хакери змусили ШІ викрасти дані понад 600 тисяч людей Claude залучили до кібератаки на Україну (колаж: РБК-Україна)
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Українські сайти, платформи електронної комерції та об’єкти критичної інфраструктури стали цілями нової кібератаки із залученням ШІ.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на The Hacker News.

Що відомо?

За даними аналітиків SOCRadar, за операцією стоїть російськомовний брокер початкового доступу під нікнеймом CyberXero, який діє з липня 2026 року.

Хакери паралельно ведуть два напрями атак:

  • Автоматизовану глобальну кампанію проти сайтів на WordPress і платформ електронної комерції.
  • Цільову ручну операцію проти українських енергетичних та комунальних підприємств, зокрема теплопостачальника у Харкові.

Унаслідок автоматизованих сканувань зловмисники викрали понад 628 тисяч записів із персональними даними українців. Порушення безпеки також зафіксували у Польщі, Нідерландах і Китаї.

Нова кібератака на Україну: хакери змусили ШІ викрасти дані понад 600 тисяч людей
Схема, за якою діють кіберзловмисники (зображення: SOCRadar)

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Як хакери змушують ШІ обходити власні обмеження?

Унікальною рисою атаки стало використання нейромережі Claude Code із кластером із 51 спеціалізованого ШІ-агента. Додатково хакери підключили автономну систему PentAGI для автоматичного створення шкідливого коду.

Щоб обійти вбудовані захисні обмеження штучного інтелекту, зловмисники застосовують спеціальне формулювання контексту. Вони переконують нейромережу, що здійснюють "авторизоване тестування власної системи на проникнення".

Нова кібератака на Україну: хакери змусили ШІ викрасти дані понад 600 тисяч людей
Як працює хакерська ситема злому (зображення: SOCRadar)

Якщо ШІ-модель відмовляється виконувати завдання, хакери просто відкривають нову сесію з тими самими інструкціями й повторюють запит, поки не отримають потрібний результат.

Фахівці з кібербезпеки рекомендують усім організаціям, які використовують системи WordPress, Magento чи PrestaShop, терміново перевірити списки адміністраторів, наявність сторонніх веб-шелів і підозрілі облікові записи у своїх системах.

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