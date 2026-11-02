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Кожен четвертий українець не захищає свої дані в інтернеті: як не стати жертвою шахраїв

15:18 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Ольга Завада
Кожен четвертий українець не захищає свої дані в інтернеті: як не стати жертвою шахраїв Мінцифра навчить протистояти ШІ-шахраям (колаж: РБК-Україна)
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Понад 40 відсотків дорослих українців не мають навіть базових цифрових навичок, а двоє з трьох користувачів уже стикалися з проблемами безпеки в інтернеті. Щоб навчити людей захищати особисті дані та розпізнавати шахрайство у мережі, Мінцифри запустило Місяць цифрової грамотності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінцифри у Telegram.

Тривожна статистика та найпопулярніші схеми кібершахраїв

За даними свіжого дослідження цифрової та ШІ-грамотності, майже 92 відсотки дорослого населення України щодня користуються інтернетом.

При цьому щонайменше базовий рівень цифрових навичок демонструють лише 58 відсотків опитаних, а кожен четвертий українець взагалі не вживає жодних заходів для захисту власних персональних даних.

Серед найпоширеніших загроз в українському онлайн-просторі виділяють такі:

  • фішингові та шахрайські повідомлення з підозрілими посиланнями;
  • прохання про терміновий переказ коштів від знайомих, чиї акаунти були зламані;
  • підроблені сайти-клони, створені для виманювання банківських реквізитів і паролів.

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Безплатне навчання та протидія ШІ-загрозам на платформі Дія.Освіта

Для підвищення обізнаності громадян у листопаді Мінцифра разом із платформою Дія.Освіта запустили щорічний Місяць цифрової грамотності.

На порталі відкрили доступ до безплатного освітнього серіалу "Цифрові навички та онлайн-безпека", який складається з семи коротких епізодів.

У межах навчальної програми українцям пояснюють:

  • розпізнавання фішингу, фальшивих сайтів та дзвінків від псевдопрацівників банківських установ;
  • ефективний захист особистої інформації та алгоритм дій у разі витоку даних чи зламу акаунта;
  • виявлення дипфейків, штучно клонованих голосів та помилок ШІ, коли алгоритми вигадують неіснуючі "факти";
  • розуміння роботи алгоритмів соціальних мереж і способи виходу з інформаційної бульбашки;
  • підготовка резервних каналів зв'язку та правила перевірки фактажу під час надзвичайних ситуацій.

Додатково на платформі планують запустити інтерактивні флешкартки з експрес-інструкціями на випадок витоку даних або отримання підозрілих посилань.

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Розіграш подарунків за отримання сертифіката

Окрім корисних знань, учасники освітньої програми можуть отримати цінні призи. Для участі у розіграші необхідно повністю переглянути серіал і успішно скласти фінальний тест до 30 листопада.

Примітно, що всі власники підтверджених сертифікатів, зокрема й ті користувачі, які завершили навчання раніше, потраплять до списку учасників розіграшу автоматично.

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