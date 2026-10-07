Епіцентр кібервійни: Україна увійшла до трійки найатакованіших держав у світі

Україна залишається однією з головних цілей глобальних кібератак - Microsoft назвала нашу державу серед найбільш атакованих у новому звіті з кібербезпеки.

Про це інформує РБК-Україна , посилаючись на звіт техногіганта - Microsoft Digital Defense Report 2026 .

Трансформація загроз: сплеск фішингу та рекордні вразливості

У звіті зазначається, що найчастіше кібератак зазнає державний сектор.

На державні установи та сервіси припало 27 відсотків усієї активності проти 17 відсотків у 2025 році. Також значно зросла частка фішингових атак - з 7 відсотків у 2025 році до 23 відсотків у першій половині 2026 року.

У Microsoft відзначили й вплив штучного інтелекту, який значно скорочує час на реагування. Завдяки нейромережам зловмисники можуть використати можливість менше ніж за 24 години після її виявлення.

Кількість публічно розкритих вразливостей програмного забезпечення (CVE) у 2026 році, за прогнозами, сягне рекордних 72 000.

На додачу до цього, зловмисники довше залишаються непоміченими: час між отриманням доступу та виявленням чи зупинкою кіберзлочинців у 2026 році зріс одразу у кількох секторах, хоча після виявлення організації почали реагувати швидше.

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Ера взаємопов'язаних ризиків та нові правила кіберзахисту

У вступі до звіту заступниця керівника з інформаційної безпеки Террелл Кокс та заступник генерального юридичного радника Microsoft Майк Є наголошують, що "сучасний виклик полягає не у браку інформації, а в зростаючій складності цифрового середовища".

Кіберфахівцям доводиться управляти не просто окремими мережами, а цілими екосистемами, де ризики виникають зі взаємозв'язків між ідентичностями, програмним забезпеченням, хмарними платформами та ланцюгами постачання.

"Компрометація одного елемента ланцюга довіри призводить до наслідків, які виходять далеко за межі початкової точки проникнення", - зазначають експерти.

"Штучний інтелект докорінно змінює фізику кібербезпеки, стискаючи безпековий цикл від днів до хвилин та прискорюючи розвідку, аналіз і автоматизацію як для нападників, так і для захисників", - додають вони.

Водночас, йдеться у звіті, кіберзлочинність перетворилася на зрілу спеціалізовану індустрію, де брокери доступу, оператори здирницького ПЗ та розробники шкідливих програм діють як єдиний злагоджений організм.

У цих умовах головною стратегічною спроможністю організацій стає стійкість - здатність передбачати зміни, розуміти залежності всередині екосистеми, швидко адаптуватися та зберігати безперервність роботи навіть під постійним кібертиском.