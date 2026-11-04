Мін'юст запустив Лексу: ШІ пояснить, як оформити спадщину та зареєструвати шлюб

На офіційному сайті Міністерства юстиції України розпочала роботу ШІ-асистентка Лекса. Цифровий помічник допомагатиме громадянам отримувати інформацію про державні послуги, які надає відомство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мін'юст .

У чому допомагатиме Лекса?

ШІ-асистентка зосереджена на наданні інформації щодо 176 державних послуг. Вона формує відповіді на основі верифікованої бази Мін'юсту, що складається з чинних нормативних документів та офіційних описів.

Громадяни можуть отримати покрокові інструкції, переліки необхідних документів та посилання на офіційні форми й реєстри щодо таких питань:

Реєстрація народження та шлюбу;

Зміна імені;

Оформлення спадщини;

Реєстрація майнових прав;

Інші реєстраційні дії.

У відомстві наголошують, що Лекса не надає готових юридичних консультацій для прийняття юридично значущих рішень, не оцінює правові ситуації, не запитує персональні дані та не має доступу до зовнішніх ресурсів.

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Хто розробив технологію та як вона працює?

Над створенням і впровадженням штучного інтелекту працювала команда українського стартапу OBRIY.ai.

Переможців обрала Експертна Рада в межах першого потоку програми відкритих інновацій GovTech Lab Ukraine від GGTC Kyiv.

Розробку фінансували без залучення державних коштів за підтримки Швейцарії в межах Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа, а також у співпраці з Мінцифри та Всесвітнім економічним форумом.

За словами представників Міністерства юстиції, алгоритм бере на себе типові звернення, що дозволяє вивільнити час фахівців для опрацювання складніших запитів.

Для безпеки взаємодії розробники побудували окрему логіку обробки даних, орієнтовану на реальні сценарії звернень громадян.

Скористатися допомогою ШІ-асистентки можна безкоштовно безпосередньо на сайті Міністерства юстиції України - відповідний віджет Лекси розміщено у правому нижньому куті сторінки.