Україна успішно випробувала власну балістику, - Федоров

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви ексміністра оборони України Михайла Федорова у Telegram та порталу "Мілітарний".

Україна провела тестування нової балістичної ракети

За словами Федорова, розробка проєкту здійснювалася у зоні відповідальності Міністерства оборони.

Експосадовець зазначив, що випробування відбулося 14 липня - у день звільнення уряду.

Федоров також зазначив, що під час роботи над проєктом було:

кардинально змінено технічне завдання,

максимально підвищено точність виробу,

знижено його вартість на 30%.

Назву ракетного комплексу чиновник не уточнив. Водночас вище сказане може свідчити, що йдеться не про балістичні ракети FP-7 та FP-9 від Fire Point, зауважили експерти порталу "Мілітарний".

Яка це могла бути ракета

Нещодавно стало відомо, що до у балістичної ракети FP-9 залишилося завершити тестування твердопаливного ракетного двигуна.

Можливо, Федоров мав на увазі оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан", серійне виробництво якого розпочалося у 2025 році.

До слова, у березні Агенція оборонних закупівель уклала довгострокові контракти з українськими виробниками крилатих і балістичних ракет. Постачання за цими контрактами мають розпочатися частково вже цього року.