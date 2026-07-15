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Украина успешно испытала собственную баллистику, - Федоров

22:51 15.07.2026 Ср
2 мин
Какая украинская ракета прошла испытание?
aimg Елена Бджола
Украина успешно испытала собственную баллистику, - Федоров Фото: оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан" (wikipedia.org)
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Украина провела тестирование отечественной баллистической ракеты неназванного типа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления экс-министра обороны Украины Михаила Федорова в Telegram и портала "Милитарный".

Украина провела тестирование новой баллистической ракеты

По словам Федорова, разработка проекта производилась в зоне ответственности Министерства обороны.

Экс-чиновник отметил, что испытание состоялось 14 июля - в день отставки правительства.

Федоров также отметил, что во время работы над проектом была:

  • кардинально изменена техническая задача,
  • максимально повышена точность изделия,
  • снижена его стоимость на 30%.

Название ракетного комплекса чиновник не уточнил. В то же время вышесказанное может свидетельствовать, что речь идет не о баллистических ракетах FP-7 и FP-9 от Fire Point, отметили эксперты портала "Милитарный".

Какая это могла быть ракета

Недавно стало известно, что в баллистической ракете FP-9 осталось завершить тестирование твердотопливного ракетного двигателя.

Возможно, Федоров имел в виду оперативно-тактический ракетный комплекс Сапсан, серийное производство которого началось в 2025 году.

К слову, в марте Агентство оборонных закупок заключило долгосрочные контракты с украинскими производителями крылатых и баллистических ракет. Снабжение по этим контрактам должно начаться частично уже в этом году.

Напомним, в декабре 2025 года в Украине достаточно активно шло развитие ракетного вооружения. Так, продолжались усовершенствования ОТРК "Сапсан", РСЗО "Ольха" и т.д.

Президент Владимир Зеленский заявил в июне 2025 года, что в Украине идет активная подготовка к массовому производству отечественных баллистических ракет "Сапсан".

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