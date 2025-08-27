Україна на US Open: Костюк встановила історичний рекорд, а Світоліна перервала свою рекордну серію

Марта Костюк досягла історичного показника на US Open та стала єдиною представницею України, яка пройшла у другий раунд турніру.

Рекордний показник Костюк

Перемога над Кеті Бултер дозволила Марті провести свій 50-й матч у основній сітці турнірів Великого Шолома. До неї такої позначки досягали лише чотири українські тенісистки:

Еліна Світоліна - 155 матчів

Леся Цуренко - 83

Катерина Володько (Бондаренко) - 68

Альона Бондаренко - 53

Костюк також має один із найкращих показників перемог серед українок у перших 50 матчах на Шлемах, адже вона виграла 28 поєдинків. Більше перемог на цьому етапі здобувала лише Еліна Світоліна, на її рахунку 20 виграшів.

Що сказала Костюк після перемоги

Марта Костюк прокоментувала свою перемогу над Бултер, слова якої наводить "Великий теніс України".

"Шість матч-пойнтів для перемоги? У мене дійсно було відчуття на одному з матч-пойнтів, що я її зараз обіграю. Коли я помилилася на драйв-волеї, це було нелегко. А потім я ще й відігравалася з 0:40 на своїй подачі... Я дуже щаслива, що виграла 6:4, 6:4, що завершила матч у двох партіях", - розповіла Костюк.

Вона також подякувала своїй команді та глядачам.

"По-перше, хочу подякувати глядачам, спасибі за вашу підтримку! Думаю, це моя перша перемога на цьому корті, раніше я завжди тут програвала", - з посмішкою сказала Марта.

Світоліна перервала рекордну серію

На старті US Open-2025 вилетіли три українки: Юлія Стародубцева, Даяна Ястремська та Еліна Світоліна.

Особливо прикрою стала поразка Еліни Світоліної. Вона вперше за вісім років не змогла подолати перше коло на US Open та перервала свою рекордну серію - 21 перемогу у стартових матчах Грендслемів.

Наступний матч

У другому раунді US Open Марта Костюк зіграє проти 81-ї ракетки світу - турецької тенісистки Зейнеп Сонмез.

Матч відбудеться у четвер, 28 серпня. Це буде друга очна зустріч між спортсменками - у першій перемогу здобула українка.