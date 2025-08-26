ua en ru
Єдина з українок! Костюк стартувала з перемоги на US Open-2025

Вівторок 26 серпня 2025 19:58
Єдина з українок! Костюк стартувала з перемоги на US Open-2025 Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Марта Костюк вдало розпочала свій виступ на Відкритому чемпіонаті США-2025. Вона здолала представницю Великої Британії Кеті Бултер і стала єдиною українкою, якій вдалося подолати перший раунд турніру.

Про результат змагань повідомляє РБК-Україна.

Єдина українка у другому колі

Для Марти Костюк старт у Нью-Йорку став особливо важливим після вимушеного зняття з турніру в Цинциннаті, де вона припинила боротьбу у третьому колі через проблеми з зап’ястям.

Попри побоювання, українка зуміла вийти на корт і підтвердила свій високий рівень.

US Open-2025 став для 27-ї сіяної сьомим у кар’єрі. Дебютувала на цьому турнірі Костюк ще у 2018 році, а її найкращим результатом був третій раунд у 2020 та 2024 роках.

Цього разу вона зробила перший крок до того, щоб перевершити попередні здобутки.

Передісторія протистояння

Суперницею Костюк у стартовому матчі стала Кеті Бултер, яка наразі посідає 48-ме місце у світовому рейтингу WTA.

Перед їхнім поєдинком баланс особистих зустрічей складався не на користь українки.

Востаннє тенісистки перетиналися у фіналі турніру в Сан-Дієго у 2024 році, де Бултер здобула перемогу у трьох сетах.

Як пройшов матч

Вже на початку поєдинку Костюк захопила ініціативу. Вона оформила брейк у третьому геймі та впевнено утримувала перевагу. Хоча Бултер намагалася нав’язати боротьбу, Марта діяла більш зібрано й довела партію до перемоги 6:4.

Другий сет розпочався з обміну брейками, але згодом українка зуміла реалізувати ще один і вийшла вперед.

Ключовим став дев’ятий гейм, у якому Костюк мала одразу п’ять матчпоінтів, проте британка героїчно врятувалася. Та все ж у наступному геймі Марта не дозволила суперниці здійснити камбек.

Відігравши три брейки, вона виграла власну подачу та поставила крапку в матчі - 6:4.

Раніше ми писали, що трансляція US Open в Україні вперше буде доступна з українською аудіодоріжкою.

Також читайте, як змінилися позиції українських тенісистів у рейтингу WTA перед стартом US Open.

