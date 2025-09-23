Україна уразила російські нафтові об'єкти та два літаки в Криму, - Генштаб

Так, сьогодні вночі підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) “8-Н” у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.

Як пояснили у Генштабі, ЛВДС “8-Н” входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС “8-Н” - ЛВДС “Стальной конь” та має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії.

Також підтверджено влучання у насосно-компресорну станцію з подальшим займанням у районі об'єкта.

Ще підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ повторно уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію “Самара” у Самарській області РФ.

Ця станція відповідає за змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту Urals. Ступінь ураження уточнюється.

Окрім цього, підтверджено влучання по двох літаках на військовому аеродромі “Кача” на тимчасово окупованій території в Криму.

Уточнюється, що ворожі засоби уразили підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Результати та ступінь ураження уточнюються.

"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України", - йдеться у повідомленні.