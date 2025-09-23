UA

Україна уразила російські нафтові об'єкти та два літаки в Криму, - Генштаб

Фото ілюстративне: ЗСУ вразили стратегічні об’єкти РФ у Брянській та Самарській областях (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 23 вересня українські військові уразили два нафтові об'єкти у Брянській та Самарській областях. Також зафіксовано влучання по двох літаках на аеродромі "Кача" в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Так, сьогодні вночі підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) “8-Н” у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ.

Як пояснили у Генштабі, ЛВДС “8-Н” входить до комплексу магістрального нафтопроводу ЛВДС “8-Н” - ЛВДС “Стальной конь” та має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії. 

Також підтверджено влучання у насосно-компресорну станцію з подальшим займанням у районі об'єкта.

Ще підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ повторно уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію “Самара” у Самарській області РФ.

 Ця станція відповідає за змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту Urals. Ступінь ураження уточнюється.

Окрім цього, підтверджено влучання по двох літаках на військовому аеродромі “Кача” на тимчасово окупованій території в Криму. 

Уточнюється, що ворожі засоби уразили підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Результати та ступінь ураження уточнюються.

"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України", - йдеться у повідомленні.

Удари ЗСУ по окупантах

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму внаслідок атаки в ніч на 21 вересня було пошкоджено об’єкти протиповітряної оборони та військову інфраструктуру.

Відомо також, що Сили оборони України завдали ударів по пунктах управління російських військ в Донецькій області. Тоді було уражено особовий склад противника, зокрема й представників командування.

Крім того, ЗСУ завдали удару по складах безпілотників та боєприпасів російських військ на ТОТ у Донецькій та Луганській областях.

