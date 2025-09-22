ЗСУ знищили величезні склади ударних дронів та боєприпасів ворога на Донбасі, - Генштаб

Сили оборони України завдали удару по складах безпілотників та боєприпасів російських військ у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ворог намагався організувати видачу боєприпасів для 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області та розподіл понад 19 000 БпЛА різних типів для потреб окупаційних сил на Донеччині.

"Вантажівки доставили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі пострілів для танків (зокрема високоточні ЗУБК-14) та снарядів для артилерії", - розповіли у Генштабі.

В другому випадку, за інформацією військових, вантаж складався із різноманітних БпЛА ("Молнія", "Бумеранг", "Вандал новгородський", "Горинич" та інші) і супутнього устаткування (акумулятори, модулі зв’язку та відеопередавачі).

Ще 29 серпня воїни ОСУВ "Дніпро" завдали удару по логістичному пункту розподілу дронів, внаслідок чого було знищено величезні запаси ударних БпЛА військ РФ.

А 18 вересня підрозділи ЗСУ та СБУ вдарили по полковому складу БК російських окупаційних сил на Луганщині.

"На додачу до боєприпасів, згоріли і транспортні засоби ворога", - уточнили у Генштабі.