Украина поразила российские нефтяные объекты и два самолета в Крыму, - Генштаб

В ночь на 23 сентября украинские военные поразили два нефтяных объекта в Брянской и Самарской областях. Также зафиксировано попадание по двум самолетам на аэродроме "Кача" в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Так, сегодня ночью подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.
Как пояснили в Генштабе, ЛПДС "8-Н" входит в комплекс магистрального нефтепровода ЛПДС "8-Н" - ЛПДС "Стальной конь" и имеет стратегическое значение для обеспечения нефтепродуктами российской оккупационной армии.
Также подтверждено попадание в насосно-компрессорную станцию с последующим возгоранием в районе объекта.
Еще подразделения Сил беспилотных систем ВСУ повторно поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию "Самара" в Самарской области РФ.
Эта станция отвечает за смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта Urals. Степень поражения уточняется.
Кроме этого, подтверждено попадание по двум самолетам на военном аэродроме "Кача" на временно оккупированной территории в Крыму.
Уточняется, что вражеские средства поразили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Результаты и степень поражения уточняются.
"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставить российскую федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, во временно оккупированном Крыму в результате атаки в ночь на 21 сентября были повреждены объекты противовоздушной обороны и военная инфраструктура.
Известно также, что Силы обороны Украины нанесли удары по пунктам управления российских войск в Донецкой области. Тогда был поражен личный состав противника, в том числе и представители командования.
Кроме того, ВСУ нанесли удар по складам беспилотников и боеприпасов российских войск на ВОТ в Донецкой и Луганской областях.