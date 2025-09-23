Украина поразила российские нефтяные объекты и два самолета в Крыму, - Генштаб

Так, сегодня ночью подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.

Как пояснили в Генштабе, ЛПДС "8-Н" входит в комплекс магистрального нефтепровода ЛПДС "8-Н" - ЛПДС "Стальной конь" и имеет стратегическое значение для обеспечения нефтепродуктами российской оккупационной армии.

Также подтверждено попадание в насосно-компрессорную станцию с последующим возгоранием в районе объекта.

Еще подразделения Сил беспилотных систем ВСУ повторно поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию "Самара" в Самарской области РФ.

Эта станция отвечает за смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта Urals. Степень поражения уточняется.

Кроме этого, подтверждено попадание по двум самолетам на военном аэродроме "Кача" на временно оккупированной территории в Крыму.

Уточняется, что вражеские средства поразили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Результаты и степень поражения уточняются.

"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставить российскую федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.