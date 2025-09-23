RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Украина поразила российские нефтяные объекты и два самолета в Крыму, - Генштаб

Фото иллюстративное: ВСУ поразили стратегические объекты РФ в Брянской и Самарской областях (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 23 сентября украинские военные поразили два нефтяных объекта в Брянской и Самарской областях. Также зафиксировано попадание по двум самолетам на аэродроме "Кача" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Так, сегодня ночью подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.

Как пояснили в Генштабе, ЛПДС "8-Н" входит в комплекс магистрального нефтепровода ЛПДС "8-Н" - ЛПДС "Стальной конь" и имеет стратегическое значение для обеспечения нефтепродуктами российской оккупационной армии.

Также подтверждено попадание в насосно-компрессорную станцию с последующим возгоранием в районе объекта.

Еще подразделения Сил беспилотных систем ВСУ повторно поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию "Самара" в Самарской области РФ.

Эта станция отвечает за смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта Urals. Степень поражения уточняется.

Кроме этого, подтверждено попадание по двум самолетам на военном аэродроме "Кача" на временно оккупированной территории в Крыму.

Уточняется, что вражеские средства поразили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Результаты и степень поражения уточняются.

"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставить российскую федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

 

Удары ВСУ по оккупантам

Напомним, во временно оккупированном Крыму в результате атаки в ночь на 21 сентября были повреждены объекты противовоздушной обороны и военная инфраструктура.

Известно также, что Силы обороны Украины нанесли удары по пунктам управления российских войск в Донецкой области. Тогда был поражен личный состав противника, в том числе и представители командования.

Кроме того, ВСУ нанесли удар по складам беспилотников и боеприпасов российских войск на ВОТ в Донецкой и Луганской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГенштаб ВСУВойна в Украине