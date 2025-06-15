Україна уразила ключове виробництво ударних дронів у Татарстані: деталі

Визначна операція СБУ

Нагадаємо, що 1 червня Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію "Павутина". Під час операції FPV-дрони здійснили атаку відразу на чотири аеродроми Росії - "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново"

Унаслідок ударів було уражено більше 40 літаків - Ту-95, Ту-22М3 і А-50.

В СБУ повідомили, що втрати РФ можуть перевищувати 7 млрд доларів, а атака вивела з ладу третину стратегічної авіації Росії.

Російські втрати

Нагадаємо, також, що, за даними Генштабу ЗСУ, станом на початок цього місяця російська армія втратила вже понад 1 мільйон військових убитими та пораненими.

Відзначаючи перший мільйон знешкоджених росіян, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив українських військових.

Крім того, зауважимо, що в окремому матеріалі РБК-Україна ми детально описали загальні бойові втрати противника з моменту повномасштабного вторгнення росіян.

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