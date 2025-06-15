Украина поразила ключевое производство ударных дронов в Татарстане: детали

Выдающаяся операция СБУ

Напомним, что 1 июня Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию "Паутина". Во время операции FPV-дроны совершили атаку сразу на четыре аэродрома России - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново"

В результате ударов было поражено более 40 самолетов - Ту-95, Ту-22М3 и А-50.

В СБУ сообщили, что потери РФ могут превышать 7 млрд долларов, а атака вывела из строя треть стратегической авиации России.

Российские потери

Напомним, также, что, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на начало этого месяца российская армия потеряла уже более 1 миллиона военных убитыми и ранеными.

Отмечая первый миллион обезвреженных россиян, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил украинских военных.

Кроме того, заметим, что в отдельном материале РБК-Украина мы подробно описали общие боевые потери противника с момента полномасштабного вторжения россиян.

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