Україна цієї ночі постачатиме електроенергію до Молдови

Україна в ніч на 2 січня експортуватиме електроенергію до Молдови. Це необхідно для покриття дефіциту в енергосистемі сусідньої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

"Ми додатково закуповуватимемо електроенергію в українського "Енергоатому" - у нічний час, коли у наших колег є надлишок енергії й вони можуть її експортувати", - зазначили в Energocom.

Компанія пояснила, що, оскільки постачання електроенергії на кордоні Молдови та Румунії обмежене діапазоном 315 МВт із необхідних 650-800 МВт, частину електроенергії резервують на щоденних аукціонах із потужностей, що не використовуються на інших кордонах Румунії із сусідніми країнами.

Молдовська державна компанія Energocom повідомила, що закупила електроенергію, потрібну для покриття дефіциту 2 січня. Вночі електроенергію постачатимуть з України.

Ситуація з електроенергією у Молдові

З кінця 2022 року "Газпром" постачав в Молдову 5,7 млн кубометрів газу. Увесь обсяг газу спрямовують у Придністров'я, де його використовують для побутових потреб і для генерації електроенергії Молдавської ГРЕС, яку споживають обидва береги Дністра.

Однак нещодавно президент Молдови Мая Санду заявила, що її країна може не отримувати російський газ з нового року.

Пізніше російський "Газпром" оголосив про припинення постачання газу до Молдови з 1 січня 2025 року.

27 грудня у Молдові ухвалили заходи на зниження споживання електроенергії. Дані заходи будуть використовувати в години пік.

Детальніше про можливість енергетичної кризи в Молдові та чому в цьому зацікавлена Росія, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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