Україна цієї ночі постачатиме електроенергію до Молдови
Україна в ніч на 2 січня експортуватиме електроенергію до Молдови. Це необхідно для покриття дефіциту в енергосистемі сусідньої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Молдовська державна компанія Energocom повідомила, що закупила електроенергію, потрібну для покриття дефіциту 2 січня. Вночі електроенергію постачатимуть з України.
Компанія пояснила, що, оскільки постачання електроенергії на кордоні Молдови та Румунії обмежене діапазоном 315 МВт із необхідних 650-800 МВт, частину електроенергії резервують на щоденних аукціонах із потужностей, що не використовуються на інших кордонах Румунії із сусідніми країнами.
"Ми додатково закуповуватимемо електроенергію в українського "Енергоатому" - у нічний час, коли у наших колег є надлишок енергії й вони можуть її експортувати", - зазначили в Energocom.
Ситуація з електроенергією у Молдові
З кінця 2022 року "Газпром" постачав в Молдову 5,7 млн кубометрів газу. Увесь обсяг газу спрямовують у Придністров'я, де його використовують для побутових потреб і для генерації електроенергії Молдавської ГРЕС, яку споживають обидва береги Дністра.
Однак нещодавно президент Молдови Мая Санду заявила, що її країна може не отримувати російський газ з нового року.
Пізніше російський "Газпром" оголосив про припинення постачання газу до Молдови з 1 січня 2025 року.
27 грудня у Молдові ухвалили заходи на зниження споживання електроенергії. Дані заходи будуть використовувати в години пік.
Детальніше про можливість енергетичної кризи в Молдові та чому в цьому зацікавлена Росія, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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