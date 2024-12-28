"Газпром" оголосив про припинення поставок газу в Молдову з 1 січня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Газпрому".

Як ідеться в повідомленні "Газпрому", причина - нібито відмова Молдови врегулювати заборгованість за поставки газу. Сьогодні компанія надіслала "Молдовагазу" повідомлення про те, що невиконання платіжних зобов'язань за чинним контрактом є "істотним порушенням його умов".

"У зв'язку з цим ПАТ "Газпром" із 08:00 МСК 1 січня 2025 року запроваджує обмеження поставок природного газу в Республіку Молдова до 0 куб. м на добу. Обмеження діятиме доти, доки ПАТ "Газпром" письмово не повідомить АТ "Молдовагаз" про інше", - ідеться в повідомленні.

Примітно, що в повідомленні "Газпрому" немає згадки про те, що в цей самий час - 07:00 за Києвом - Україна припиняє транзит російського газу своєю територією.

Газ для Молдови і до чого тут Україна

Зазначимо, Молдова вже два роки не купує газ у російського "Газпрому", але її енергетична залежність від Москви залишається досить великою.

Офіційний Кишинів закуповує газ у Європі - близько 1 млрд кубометрів на рік. Цей газ може бути російського походження, але для нього головне, що він не пов'язаний контрактами з "Газпромом".

Російський газ в обсязі до 2 млрд кубометрів транзитом через Україну отримує тільки непідконтрольне лівобережне Придністров'я. Але цей використовують, зокрема, для Молдавської ГРЕС, яка на 90% забезпечує електроенергією іншу частину Молдови. Водночас Кишинів не визнає борги за газ, який поставляється в Придністров'я.

Докладніше читайте в матеріалі "Під ковпаком "Газпрому". Молдова знову на порозі енергокризи і їй потрібна допомога України".