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Санду заявила про можливе припинення постачання газу від "Газпрому" з 1 січня

Четвер 19 грудня 2024 19:11
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Санду заявила про можливе припинення постачання газу від "Газпрому" з 1 січня Фото: президент Молдови Майя Санду (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Молдови Мая Санду заявила, що її країна може не отримувати російський газ з нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Зокрема, Санду висловилася на захист поїздки вже ексміністра енергетики Віктора Парлікова до Росії на перемовини з "Газпромом". За її словами, це була "необхідна" поїздка.

"Вона була необхідна, тому що у нас є контракт із "Газпромом" і важливо було перевірити, чи виконає він свої контрактні зобов’язання. І якщо ні - потрібно шукати рішення для наших громадян на лівому боці Дністра", - зазначила Санду.

Вона також додала, що поки очікуваним виглядає сценарій, що з початком 2025 року країна залишиться без російського газу.

"Досі "Газпром" не дав чіткої відповіді, і ми припускаємо, що з 1 січня постачання газу не буде", - сказала Санду.

Що передувало

Раніше ми писали, що прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан хоче оголосити надзвичайний стан в енергетичному секторі. Водночас було звільнено міністра енергетики Віктора Парлікова.

На тлі цього було звільнено міністра енергетики Віктора Парлікова.

Раніше ми розповідали про те, у чому ризик для Молдови від рішення України повністю припинити транзит російського газу через свою територію.

Про те, у чому ризик для Молдови від рішення України повністю припинити транзит російського газу через свою територію - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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