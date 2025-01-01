Украина этой ночью будет поставлять электроэнергию в Молдову

Украина в ночь на 2 января будет экспортировать электроэнергию в Молдову. Это необходимо для покрытия дефицита в энергосистеме соседней страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

"Мы дополнительно будем закупать электроэнергию у украинского "Энергоатома" - в ночное время, когда у наших коллег есть избыток энергии и они могут ее экспортировать", - отметили в Energocom.

Компания пояснила, что, поскольку поставки электроэнергии на границе Молдовы и Румынии ограничены диапазоном 315 МВт из необходимых 650-800 МВт, часть электроэнергии резервируют на ежедневных аукционах из мощностей, которые не используются на других границах Румынии с соседними странами.

Молдавская государственная компания Energocom сообщила, что закупила электроэнергию, нужную для покрытия дефицита 2 января. Ночью электроэнергию будут поставлять из Украины.

Ситуация с электроэнергией в Молдове

С конца 2022 года "Газпром" поставлял в Молдову 5,7 млн кубометров газа. Весь объем газа направляют в Приднестровье, где его используют для бытовых нужд и для генерации электроэнергии Молдавской ГРЭС, которую потребляют оба берега Днестра.

Однако недавно президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна может не получать российский газ с нового года.

Позже российский "Газпром" объявил о прекращении поставок газа в Молдову с 1 января 2025 года.

27 декабря в Молдове приняли меры на снижение потребления электроэнергии. Данные меры будут использовать в часы пик.

Подробнее о возможности энергетического кризиса в Молдове и почему в этом заинтересована Россия, можно узнать в материале РБК-Украина.

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