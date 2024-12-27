В Молдові ввели обмеження на електроенергію в години пік

В Молдові ухвалили заходи на зниження споживання електроенергії. Дані заходи будуть використовувати в години пік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

Комісія з надзвичайних ситуацій Молдови ухвалила заходи, спрямовані на зниження споживання електроенергії в години пік.

За словами держсекретаря міністерства енергетики Костянтина Боросана, на засіданні комісії з НС ухвалили заходи, спрямовані на скорочення споживання електрики в години пік у державних і комерційних установах, зокрема:

скорочення використання ліфтів і ескалаторів,

зменшення використання штучного освітлення,

скорочення використання вуличного освітлення там, де це не загрожує безпеці громадян.

Згідно з документом, опублікованим на сайті уряду після засідання Комісії, заходи економії стосуються споживання в ранкові та вечірні години (з 07:00 до 11:00 і з 18:00 до 23:00).

Водночас, згідно з новими заходами, адміністратори громадських і торгівельних будівель повинні будуть там, де це можливо, забезпечити зниження внутрішнього освітлення в будівлях щонайменше на 30% і його вимкнення, після того, як приміщення залишаються порожніми. Також вони мають забезпечити:

вимкнення освітлення вітрин, декоративного, архітектурного та рекламного освітлення (внутрішнього і зовнішнього), за винятком освітлення вивісок у неробочий час;

обмеження роботи ескалаторів у години з 07:00 до 11:00 і з 18:00 до 23:00.

Адміністратори підприємств водопостачання та каналізації повинні так налаштувати режим роботи насосів накопичувальних резервуарів, щоб мінімізувати споживання електроенергії з пікові години, максимально використовуючи потенціал накопичувальних резервуарів.

Тим часом центральні та місцеві органи влади повинні оцінити можливості та вжити заходів для скорочення споживання електроенергії, особливо в години пік, без шкоди для безпеки, здоров'я громадян або функціонування основних послуг.