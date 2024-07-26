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Украина на церемонии открытия Олимпиады-2024: как это было (фото и видео)

Париж, Пятница 26 июля 2024 22:47
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Украина на церемонии открытия Олимпиады-2024: как это было (фото и видео) Фото: Знаменосцы Украины Элина Свитолина и Михаил Романчук (t.me/nocukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинские спортсмены приняли участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже. Судно с отечественными олимпийцами прошло маршрут по Сене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию мероприятия.

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 началась в 20:30 по киевскому времени. В ней приняли участие 58 атлетов из Украины.

Знаменосцами сборной Украины стали теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук. Вместе с украинцами на лодке находились еще 3 делегации. Компанию украинским спортсменам составили туркмены, тувальцы и уругвайцы.

В общей сложности во Францию поехали 140 украинских атлетов. Они будут соревноваться более чем в двух десятках дисциплин. Наибольшее представительство у Украины будет в легкой атлетике – 25 спортсменов.

Что известно об Олимпийских играх-2024

Сборная Украины выбрала лозунгом фразу The Will to Win ("Воля к победе"). Официальные костюмы, тренировочные комплекты и состязательную форму для украинских атлетов разработал польский бренд 4F.

Ранее Суспильне" анонсировало показ соревнований грядущей Олимпиады и Паралимпийских игр. Турниры будут транслировать региональные телеканалы общественного вещателя ("Суспильне Киев", "Суспильне Тернополь" и др.), YouTube-канал и телеканал "Суспильне Спорт". Сотранслятором Игр стала платформа MEGOGO.

Президент НОК Вадим Гутцайт раскрыл размер призовых медалистов Олимпийских игр. Обладатели "золота" обогатятся на 125 тысяч долларов. Серебряные и бронзовые медалисты получат 100 тысяч и 80 тысяч "зеленых" соответственно.

К слову, ранее футбольная сборная Украины уступила Ираку в начале Олимпийских игр-2024.

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