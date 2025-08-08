Україна в топі: перший день Всесвітніх ігор-2025 приніс команді одразу 3 медалі

У китайському місті Ченду завершився перший змагальний день Всесвітніх ігор-2025, де українська збірна відзначилася трьома нагородами.
Українка Анжеліка Терлюга у китайському Ченду виборола "срібло" у категорії до 55 кг.
Її шлях до фіналу був драматичним: спершу у півфіналі Терлюга поступилася китаянці Юй Чунь Вей, але українська команда подала протест і їй дозволили вийти у фінал.
У вирішальному поєдинку вона зустрілася з чотириразовою чемпіонкою Європи Мією Бітч з Німеччини. Поєдинок був напруженим, Анжеліка не змогла захистити титул чемпіонки 2022 року, але її "срібло" стало першою нагородою України на цьогорічних змаганнях.
Після успіху у карате, збірна України продовжила радувати уболівальників у спортивній акробатиці. Українські спортсмени здобули дві нагороди: "срібло" серед жіночих пар та перше "золото" у змішаних парах.
Жіноча пара Ангеліна Чернявська та Рузанна Вечерук посіла друге місце, набравши у фіналі 27.600 бала.
Вони випередили третю пару на 0.270 бала, поступившись лише бельгійкам.
Водночас сенсацією став виступ змішаної пари Єфросинії Кривицької та Івана Лабунця, які у фіналі отримали найвищий коефіцієнт складності (2.710) і в сумі набрали 29.110 бала, випередивши Португалію на 0.570.
Це історична перемога - перше "золото" України у змішаних парах на Всесвітніх іграх та дев’ята золота медаль у спортивній акробатиці загалом.
Після підсумків першого дня лідером у медальному заліку стала Італія з 12 медалями - чотири з яких "золоті".
Друге місце посіла Німеччина з 10 нагородами, а на третьому розташувалися Іран та Швейцарія. Україна наразі шоста з трьома медалями - одним золотом і двома срібними.
