Україна в топі: перший день Всесвітніх ігор-2025 приніс команді одразу 3 медалі

Перша медаль для України

Українка Анжеліка Терлюга у китайському Ченду виборола "срібло" у категорії до 55 кг.

Її шлях до фіналу був драматичним: спершу у півфіналі Терлюга поступилася китаянці Юй Чунь Вей, але українська команда подала протест і їй дозволили вийти у фінал.

У вирішальному поєдинку вона зустрілася з чотириразовою чемпіонкою Європи Мією Бітч з Німеччини. Поєдинок був напруженим, Анжеліка не змогла захистити титул чемпіонки 2022 року, але її "срібло" стало першою нагородою України на цьогорічних змаганнях.

Анжеліка Терлюга та її сім'я (фото: facebook.com/minmolodsport)

Спортивна акробатика приносить золото і срібло

Після успіху у карате, збірна України продовжила радувати уболівальників у спортивній акробатиці. Українські спортсмени здобули дві нагороди: "срібло" серед жіночих пар та перше "золото" у змішаних парах.

Жіноча пара Ангеліна Чернявська та Рузанна Вечерук посіла друге місце, набравши у фіналі 27.600 бала.

Вони випередили третю пару на 0.270 бала, поступившись лише бельгійкам.

Ангеліна Чернявська та Рузанна Вечерук (фото: facebook.com/minmolodsport)

Водночас сенсацією став виступ змішаної пари Єфросинії Кривицької та Івана Лабунця, які у фіналі отримали найвищий коефіцієнт складності (2.710) і в сумі набрали 29.110 бала, випередивши Португалію на 0.570.

Це історична перемога - перше "золото" України у змішаних парах на Всесвітніх іграх та дев’ята золота медаль у спортивній акробатиці загалом.

Єфросинія Кривицькоа та Іван Лабунець (фото: facebook.com/minmolodsport)

Медальний залік після першого дня: Україна шоста

Після підсумків першого дня лідером у медальному заліку стала Італія з 12 медалями - чотири з яких "золоті".

Друге місце посіла Німеччина з 10 нагородами, а на третьому розташувалися Іран та Швейцарія. Україна наразі шоста з трьома медалями - одним золотом і двома срібними.

Рейтинг збірних за медалями: