Украина в топе: первый день Всемирных игр-2025 принес команде сразу 3 медали

В китайском городе Чэнду завершился первый соревновательный день Всемирных игр-2025, где украинская сборная отметилась тремя наградами.
Украинка Анжелика Терлюга в китайском Чэнду завоевала "серебро" в категории до 55 кг.
Ее путь к финалу был драматичным: сначала в полуфинале Терлюга уступила китаянке Юй Чунь Вэй, но украинская команда подала протест и ей позволили выйти в финал.
В решающем поединке она встретилась с четырехкратной чемпионкой Европы Мией Битч из Германии. Поединок был напряженным, Анжелика не смогла защитить титул чемпионки 2022 года, но ее "серебро" стало первой наградой Украины на нынешних соревнованиях.
Анжелика Терлюга и ее семья (фото: facebook.com/minmolodsport)
После успеха в каратэ, сборная Украины продолжила радовать болельщиков в спортивной акробатике. Украинские спортсмены завоевали две награды: "серебро" среди женских пар и первое "золото" в смешанных парах.
Женская пара Ангелина Чернявская и Рузанна Вечерук заняла второе место, набрав в финале 27.600 балла.
Они опередили третью пару на 0.270 балла, уступив лишь бельгийкам.
Ангелина Чернявская и Рузанна Вечерук (фото: facebook.com/minmolodsport)
В то же время сенсацией стало выступление смешанной пары Ефросинии Кривицкой и Ивана Лабунца, которые в финале получили самый высокий коэффициент сложности (2.710) и в сумме набрали 29.110 балла, опередив Португалию на 0.570.
Это историческая победа - первое "золото" Украины в смешанных парах на Всемирных играх и девятая золотая медаль в спортивной акробатике в целом.
Ефросиния Кривицкоа и Иван Лабунец (фото: facebook.com/minmolodsport)
После итогов первого дня лидером в медальном зачете стала Италия с 12 медалями - четыре из которых "золотые".
Второе место заняла Германия с 10 наградами, а на третьем расположились Иран и Швейцария. Украина пока шестая с тремя медалями - одной золотой и двумя серебряными.
