Украина в топе: первый день Всемирных игр-2025 принес команде сразу 3 медали

Анжелика Терлюга (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

В китайском городе Чэнду завершился первый соревновательный день Всемирных игр-2025, где украинская сборная отметилась тремя наградами.

О результате соревнований сообщает РБК-Украина.

Первая медаль для Украины

Украинка Анжелика Терлюга в китайском Чэнду завоевала "серебро" в категории до 55 кг.

Ее путь к финалу был драматичным: сначала в полуфинале Терлюга уступила китаянке Юй Чунь Вэй, но украинская команда подала протест и ей позволили выйти в финал.

В решающем поединке она встретилась с четырехкратной чемпионкой Европы Мией Битч из Германии. Поединок был напряженным, Анжелика не смогла защитить титул чемпионки 2022 года, но ее "серебро" стало первой наградой Украины на нынешних соревнованиях.

Анжелика Терлюга и ее семья (фото: facebook.com/minmolodsport)

Спортивная акробатика приносит золото и серебро

После успеха в каратэ, сборная Украины продолжила радовать болельщиков в спортивной акробатике. Украинские спортсмены завоевали две награды: "серебро" среди женских пар и первое "золото" в смешанных парах.

Женская пара Ангелина Чернявская и Рузанна Вечерук заняла второе место, набрав в финале 27.600 балла.

Они опередили третью пару на 0.270 балла, уступив лишь бельгийкам.

Ангелина Чернявская и Рузанна Вечерук (фото: facebook.com/minmolodsport)

В то же время сенсацией стало выступление смешанной пары Ефросинии Кривицкой и Ивана Лабунца, которые в финале получили самый высокий коэффициент сложности (2.710) и в сумме набрали 29.110 балла, опередив Португалию на 0.570.

Это историческая победа - первое "золото" Украины в смешанных парах на Всемирных играх и девятая золотая медаль в спортивной акробатике в целом.

Ефросиния Кривицкоа и Иван Лабунец (фото: facebook.com/minmolodsport)

Медальный зачет после первого дня: Украина шестая

После итогов первого дня лидером в медальном зачете стала Италия с 12 медалями - четыре из которых "золотые".

Второе место заняла Германия с 10 наградами, а на третьем расположились Иран и Швейцария. Украина пока шестая с тремя медалями - одной золотой и двумя серебряными.

Рейтинг сборных по медалям:

  1. Италия - 4 "золото" + 5 "серебро" + 3 "бронза" = 12 наград
  2. Германия - 4 + 4 + 2 = 10
  3. Иран - 2 + 0 + 0 = 2
  4. Швейцария - 2 + 0 + 0 = 2
  5. Япония - 1 + 3 + 0 = 4
  6. Украина - 1 + 2 + 0 = 3
  7. Франция 1 + 1 + 2 = 4
  8. Португалия - 1 + 1 + 1 = 3
  9. Бельгия - 1 + 0 + 0 = 1
  10. Китай - 1 + 0 + 0 = 1

Ранее мы писали, на каком месте оказалась Украина в Таблице коэффициентов УЕФА после еврокубковой недели.

Также читайте, как украинки впервые в истории завоевали "золото" чемпионата Европы по пляжному волейболу.

