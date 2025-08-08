ua en ru
Історичне золото та срібло: українці тріумфували на Всесвітніх іграх-2025

П'ятниця 08 серпня 2025 18:10
UA EN RU
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України здобула дві нагороди зі спортивної акробатики на Всесвітніх іграх-2025 у китайському Ченду. У перший змагальний день наші спортсмени вибороли "золото" та "срібло", показавши високий рівень підготовки та майстерності.

Про результат змагань повідомляє РБК-Україна.

Срібло жіночої пари

У змаганнях серед жіночих пар Україну представляли Ангеліна Чернявська та Рузанна Вечерук.

У кваліфікації вони були другими в балансувальних вправах (27.600 бала) та першими у динамічних (27.760 бала). З сумою 55.360 бала українки вийшли до фіналу з другого місця.

У фінальному виступі дівчата отримали 27.600 бала (1.600 за складність, 8.800 за артистичність та 17.200 за виконання). Вони поступилися бельгійській парі лише 0.670 бала, а третє місце випередили на 0.270.

П’єдестал жіночих пар:

  1. Бельгія - 28.270 бала
  2. Україна - 27.600
  3. Португалія - 27.330

Золото змішаної пари

Справжньою сенсацією став виступ змішаної пари Єфросинії Кривицької та Івана Лабунця. Вони впевнено виграли кваліфікацію, показавши найкращі результати в обох вправах.

У фіналі українці продемонстрували найвищий коефіцієнт складності (2.710) та отримали 8.800 бала за артистичність і 18.100 - за виконання. У підсумку вони набрали 29.110 бала, випередивши Португалію на 0.570.

П’єдестал змішаних пар:

  1. Україна - 29.110 бала
  2. Португалія - 28.540
  3. Ізраїль - 28.250

Історичне досягнення

Золота медаль Кривицької та Лабунця стала першою в історії України для змішаних пар у спортивній акробатиці на Всесвітніх іграх. Загалом це вже дев’ята "золота" нагорода нашої країни в цьому виді спорту.

Крім того, це перше "золото" збірної України на Іграх-2025. Наразі в активі команди три медалі: золото та дві срібні.

А першу медаль на змагання здобула каратистка Анжеліка Терлюга - "срібло" у ваговій категорії до 55 кг.

