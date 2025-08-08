Історичне золото та срібло: українці тріумфували на Всесвітніх іграх-2025
Збірна України здобула дві нагороди зі спортивної акробатики на Всесвітніх іграх-2025 у китайському Ченду. У перший змагальний день наші спортсмени вибороли "золото" та "срібло", показавши високий рівень підготовки та майстерності.
Про результат змагань повідомляє РБК-Україна.
Срібло жіночої пари
У змаганнях серед жіночих пар Україну представляли Ангеліна Чернявська та Рузанна Вечерук.
У кваліфікації вони були другими в балансувальних вправах (27.600 бала) та першими у динамічних (27.760 бала). З сумою 55.360 бала українки вийшли до фіналу з другого місця.
У фінальному виступі дівчата отримали 27.600 бала (1.600 за складність, 8.800 за артистичність та 17.200 за виконання). Вони поступилися бельгійській парі лише 0.670 бала, а третє місце випередили на 0.270.
П’єдестал жіночих пар:
- Бельгія - 28.270 бала
- Україна - 27.600
- Португалія - 27.330
Золото змішаної пари
Справжньою сенсацією став виступ змішаної пари Єфросинії Кривицької та Івана Лабунця. Вони впевнено виграли кваліфікацію, показавши найкращі результати в обох вправах.
У фіналі українці продемонстрували найвищий коефіцієнт складності (2.710) та отримали 8.800 бала за артистичність і 18.100 - за виконання. У підсумку вони набрали 29.110 бала, випередивши Португалію на 0.570.
П’єдестал змішаних пар:
- Україна - 29.110 бала
- Португалія - 28.540
- Ізраїль - 28.250
Історичне досягнення
Золота медаль Кривицької та Лабунця стала першою в історії України для змішаних пар у спортивній акробатиці на Всесвітніх іграх. Загалом це вже дев’ята "золота" нагорода нашої країни в цьому виді спорту.
Крім того, це перше "золото" збірної України на Іграх-2025. Наразі в активі команди три медалі: золото та дві срібні.
А першу медаль на змагання здобула каратистка Анжеліка Терлюга - "срібло" у ваговій категорії до 55 кг.