Україна тестує нові бойові дрони: дальність, захист і висока вантажопідйомність

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Defender Media.
Державний оборонний кластер Brave1 оголосив про тестування нового покоління ударних безпілотників.
В об'єднанні наголосили, що дрони мають збільшену дальність польоту і вантажопідйомність, захищений канал зв'язку, меншу помітність і можливість управлятися з безпечних позицій оператора.
Випробування охопили продукцію 18 виробників. Тестували два типи дронів:
Під час тестів кожен дрон проходив дистанцію 20 кілометрів під впливом радіопридушення, повинен був вразити ціль і повернутися назад.
За підсумками випробувань частина протестованих моделей визнана готовою до експлуатації в складних умовах.
Наступний етап передбачає перевірки на бойових позиціях і масштабування найбільш ефективних рішень для застосування в реальних умовах.
Нагадуємо, що Міністерство оборони України кодифікувало та офіційно допустило до експлуатації в ЗСУ український дрон "Швідун", який демонструє один із найвищих показників ефективності під час нейтралізації ворожих дронів-камікадзе "Шахед".
Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що стратегічною метою країни є повне виробництво всіх ключових компонентів для системи протиповітряної оборони.