Україна тестує нові бойові дрони: дальність, захист і висока вантажопідйомність

Державний оборонний кластер Brave1 оголосив про тестування нового покоління ударних безпілотників.

В об'єднанні наголосили, що дрони мають збільшену дальність польоту і вантажопідйомність, захищений канал зв'язку, меншу помітність і можливість управлятися з безпечних позицій оператора.

Поділ за типами

Випробування охопили продукцію 18 виробників. Тестували два типи дронів:

Малі бомбери - здатні переносити кілька кілограмів корисного навантаження, призначені для ураження піхоти, мінної установки і легкої логістики.

Важкі бомбери - можуть нести десятки кілограмів, використовуються для логістики, ураження важкої техніки та фортифікаційних споруд противника.

Випробування та результати

Під час тестів кожен дрон проходив дистанцію 20 кілометрів під впливом радіопридушення, повинен був вразити ціль і повернутися назад.

За підсумками випробувань частина протестованих моделей визнана готовою до експлуатації в складних умовах.

Наступний етап передбачає перевірки на бойових позиціях і масштабування найбільш ефективних рішень для застосування в реальних умовах.