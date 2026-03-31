Дрон "Швідун": що відомо про одного із найефективніших перехоплювачів "Шахедів"

Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у ЗСУ дрон "Швідун" українського виробництва. Він має один з найвищих коефіцієнтів ураження ворожих "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Як зазначається, безпілотний авіаційний комплекс (БпАК) "Швідун" розробили спеціально для ураження ударних дронів типу Shahed-136, "Герань", "Гербера", а також розвідувальних дронів Zala, Supercam і "Скат".

Характеристики дрона-перехоплювача "Швідун"

БпАК «Швідун» виготовлений із міцного композитного матеріалу. Його вага становить близько 8 кг, а розмах крил - майже 2 метри. Безпілотник здатен підніматися на висоту до 6 км та розвивати швидкість понад 250 км/год.

Радіус дії дрона перевищує 70 км, що дозволяє ефективно прикривати повітряний простір над українськими містами.

Завдяки інноваційним технологічним рішенням корпус "Швідуна" не має флатеру (вібрацій) на великих швидкостях, що забезпечує чітке зображення для оператора.

Як наголосили у Міноборони, дрон має невисоку швидкість зльоту та посадки навіть при високій максимальній швидкості польоту.

Це дозволяє повернути дрон у разі втрати цілі та використовувати його повторно. Загалом безпілотник може перебувати у повітрі понад дві години.

Фото: Міноборони допустило до використання дрон "Швідун" українського виробництва (facebook.com/MinistryofDefence)

Ефективність "Швідуна"

Перші борти вже працюють, захищаючи українські міста. Наразі БпАК "Швідун" має один із найвищих коефіцієнтів ураження ворожих "Шахедів" серед українських дронів-перехоплювачів.

За даними оборонного відомства, за допомогою цього комплексу вже знищено близько сотні безпілотників російських окупантів.