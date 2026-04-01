Украина тестирует новые боевые дроны: дальность, защита и высокая грузоподъемность

Государственный оборонный кластер Brave1 объявил о тестировании нового поколения ударных беспилотников.

В объединении подчеркнули, что дроны обладают увеличенной дальностью полета и грузоподъемностью, защищенным каналом связи, меньшей заметностью и возможностью управляться с безопасных позиций оператора.

Разделение по типам

Испытания охватили продукцию 18 производителей. Тестировались два типа дронов:

Малые бомберы — способны переносить несколько килограммов полезной нагрузки, предназначены для поражения пехоты, минной установки и легкой логистики.

— способны переносить несколько килограммов полезной нагрузки, предназначены для поражения пехоты, минной установки и легкой логистики. Тяжелые бомберы — могут нести десятки килограммов, используются для логистики, поражения тяжелой техники и фортификационных сооружений противника.

Испытания и результаты

Во время тестов каждый дрон проходил дистанцию 20 километров под воздействием радиоподавления, должен был поразить цель и вернуться назад.

По итогам испытаний часть протестированных моделей признана готовой к эксплуатации в сложных условиях.

Следующий этап предусматривает проверки на боевых позициях и масштабирование наиболее эффективных решений для применения в реальных условиях.