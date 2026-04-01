Украина тестирует новые боевые дроны: дальность, защита и высокая грузоподъемность

03:00 01.04.2026 Ср
2 мин
На следующем этапе дроны должны пройти испытание в реальных боевых условиях
aimg Никончук Анастасия
Фото: дрон (Виталий Носач РБК-Украина)

Директор государственного оборонного кластера Brave1 сообщил о проведении испытаний нового поколения дронов-бомберов, отметив их улучшенные характеристики, надежную защиту связи и возможность управления с безопасных позиций.

Государственный оборонный кластер Brave1 объявил о тестировании нового поколения ударных беспилотников.

В объединении подчеркнули, что дроны обладают увеличенной дальностью полета и грузоподъемностью, защищенным каналом связи, меньшей заметностью и возможностью управляться с безопасных позиций оператора.

Разделение по типам

Испытания охватили продукцию 18 производителей. Тестировались два типа дронов:

  • Малые бомберы — способны переносить несколько килограммов полезной нагрузки, предназначены для поражения пехоты, минной установки и легкой логистики.
  • Тяжелые бомберы — могут нести десятки килограммов, используются для логистики, поражения тяжелой техники и фортификационных сооружений противника.

Испытания и результаты

Во время тестов каждый дрон проходил дистанцию 20 километров под воздействием радиоподавления, должен был поразить цель и вернуться назад.

По итогам испытаний часть протестированных моделей признана готовой к эксплуатации в сложных условиях.

Следующий этап предусматривает проверки на боевых позициях и масштабирование наиболее эффективных решений для применения в реальных условиях.

Напоминаем, что Министерство обороны Украины кодифицировало и официально допустило к эксплуатации в ВСУ украинский дрон "Швидун", который демонстрирует один из самых высоких показателей эффективности при нейтрализации вражеских дронов-камикадзе "Шахед".

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стратегической целью страны является полное производство всех ключевых компонентов для системы противовоздушной обороны.

