Україна тепер має "карти", це зрозуміли всі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що звернення США саме до України з проханням допомогти на Близькому Сході свідчить про те, що у Києва "є карти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави ірландському блогеру Кейліну Робертсону.
Під час бесіди ведучий зазначив, що США звернулися по допомогу на Близькому Сході саме до України, а не до Франції чи Німеччини. Ба більше, Вашингтон відхилив пропозицію використовувати британський авіаносець.
З цієї причини Робертсон запитав у Зеленського, що він відчуває.
"Гарне почуття. Зараз це завдяки нашим солдатам - чудовим, чудовим людям, і безлічі різних виробництв, які ми розвивали з самого початку війни. Тепер у нас високий рівень", - відповів президент.
На уточнювальне запитання, чи є тепер в України "карти", глава держави сказав, що вони й раніше були, просто Київ їх не показував.
"Думаю, так... У нас було, як у хорошого гравця. Можна мати хороші карти, але важливо не показувати всім, що вони є. Думаю, рік тому (карти - ред.) у нас теж були, але ми їх не показували. Але тепер усі розуміють, що вони є", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, що 28 лютого 2025 року між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським сталася сварка в Білому домі.
"Ви тепер не в правильній позиції, не дуже вигідній із самого початку війни. Ви - не в належних умовах. У вас немає на руках потрібних карт", - говорив тоді президент США.
Протягом 2025 і на початку 2026 року Трамп неодноразово повторював, що у Зеленського немає "реальних карт" на переговорах. Він стверджує що в нього є тільки він.
Таким чином, США намагалися тиснути на Україну, щоб Київ погодився фактично на будь-яку мирну угоду.
Однак 28 лютого 2026 року США спільно з Ізраїлем розпочали операцію проти Ірану, на що у відповідь почали прилітати іранські "Шахеди" і ракети. Для нейтралізації дронів країни стали використовувати дорогі ракети, а збиття не завжди було успішним.
З цієї причини США звернулися до України з проханням допомогти, і Київ уже відправив фахівців на Близький Схід.